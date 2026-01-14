Aos 31 anos, ele virou CEO e provou que não é preciso ser 'perfeito' para liderar

No mundo corporativo, ainda há uma ideia persistente de que só lidera quem tem décadas de experiência e um currículo sem brechas.

Mas Damola Adamolekun, aos 31 anos, assumiu o cargo de CEO da Red Lobster, uma das maiores redes de restaurantes dos Estados Unidos, em meio à recuperação da empresa após um processo de falência. Seu diferencial? Ele nunca tentou ser o “candidato perfeito”.

Com um histórico sólido em finanças e investimentos, Adamolekun mostrou que a liderança de verdade não exige onisciência, e sim clareza sobre pontos fortes e coragem para enfrentar os próprios pontos fracos com estratégia e humildade. As informações são de CNBC Make It.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar.

De sócio em fundo de investimento a CEO antes dos 35

Adamolekun construiu sua trajetória em instituições de peso: foi analista no Goldman Sachs, associado de private equity na TPG Capital e sócio da Paulson & Co., onde liderou a compra do P.F. Chang’s por US$ 700 milhões. Em 2020, aos 27 anos, foi nomeado CEO da rede de culinária asiática, substituindo um executivo com oito passagens anteriores pela função.

Pouco tempo depois, já enfrentava os impactos da pandemia de Covid-19 e, mesmo sem experiência anterior em gestão de restaurantes, conduziu o P.F. Chang’s a um salto de faturamento, de US$ 601 milhões em 2020 para US$ 922 milhões em 2021, segundo dados da Technomic.

Você não precisa ser perfeito — só precisa ser estratégico

Em entrevista ao podcast How Leaders Lead, Adamolekun foi direto:

“Você não pode ser o candidato perfeito para nada. Sempre haverá uma área em que você é mais fraco.”

Essa consciência o levou a investir em suas fortalezas, como visão estratégica e habilidades interpessoais, e se cercar das pessoas certas para suprir o que não dominava. Ao assumir o comando da Red Lobster, em 2024, ele colocou esse princípio em prática: confiou no time, promoveu os talentos certos e alinhou a equipe a uma nova estratégia.

“Meu trabalho era alinhar o time, motivar, empoderar as pessoas certas. E, a partir disso, conseguimos avançar com o negócio”, afirmou.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann.

Capacidade de escuta e humildade operacional

Outro diferencial de sua liderança é a postura de escuta ativa e disposição para “colocar o capacete” e ir para a linha de frente. Adamolekun conta que, ao reabrir unidades, não hesitava em estar presente no operacional. “Se eu não tinha determinada informação, ela estava ao meu redor. Bastava ouvir.”

Durante o processo de reestruturação da Red Lobster, que incluiu corte de 10% da equipe corporativa e redesenho do cardápio, Adamolekun enfrentou decisões difíceis. Seu maior conselho? Não deixar a pressão afetar o raciocínio.

“Se você se deixa levar pela pressão, perde clareza. E sem clareza, as decisões saem erradas. Você precisa decidir com calma, independentemente da pressão envolvida.”

Aprenda sobre liderança com um especialista

Amasterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil.