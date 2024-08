Você escuta essas 6 frases com frequência? Isso indica que você tem a “Síndrome do Impostor” A síndrome é definida como uma distorção cognitiva que leva a pessoa a duvidar de suas habilidades e conquistas; psicóloga explica como se livrar desse problema que pode nascer em casa ou no trabalho

Thirza Reis, psicóloga: “Líderes que não permitem a vulnerabilidade ou que são ambivalentes em suas expectativas podem criar um ambiente onde a autoconfiança dos funcionários é constantemente minada” (Thirza Reis /Divulgação)