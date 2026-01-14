Insper divulga aprovados no vestibular de Administração 2026; veja lista completa

(Insper/Divulgação)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17h39.
Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 17h48.
O Insper divulgou nesta quarta-feira, 14, a lista de aprovados no vestibular de Administração de 2026.
Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.
ALEXANDRE SUGA (CPF: 508.xxx.xxx-55)
ALLEGRA GUARDIANO (CPF: 545.xxx.xxx-98)
ALVIN CHOU (CPF: 547.xxx.xxx-07)
ANA CAROLINA MACHADO JARDIM (CPF: 040.xxx.xxx-70)
ANTÔNIO BENEZ (CPF: 442.xxx.xxx-04)
ANTONIO CARVALHO PINTO CRIVELLI VISCONTI (CPF: 542.xxx.xxx-55)
ARTHUR SILVA FEDATO (CPF: 471.xxx.xxx-14)
BEATRIZ CURY MAC NICOL (CPF: 552.xxx.xxx-77)
BERNARDO ARAÚJO LUCAS (CPF: 108.xxx.xxx-40)
BERNARDO BRESSAN (CPF: 478.xxx.xxx-19)
BERNARDO SILVA COELHO (CPF: 133.xxx.xxx-23)
BERNARDO TOFFOLI NEVES (CPF: 545.xxx.xxx-08)
CAIQUE HENRIQUE DE SOUZA SILVA (CPF: 408.xxx.xxx-06)
CAROLINA HYPOLITO PASSARO (CPF: 433.xxx.xxx-06)
DANTE YAMAUTI (CPF: 446.xxx.xxx-35)
DAVI ALMEIDA WALDMAN (CPF: 439.xxx.xxx-81)
DAVI FERNANDES (CPF: 700.xxx.xxx-38)
DAVI MOREIRA TIRONI (CPF: 147.xxx.xxx-36)
DAVID DIAMENT SADKA (CPF: 552.xxx.xxx-89)
DAVID PILNIK (CPF: 535.xxx.xxx-90)
DORA PAIONE (CPF: 415.xxx.xxx-79)
EDUARDO BOTELHO (CPF: 567.xxx.xxx-16)
EDUARDO FERRAROLI FEIJÃO CAZZANIGA (CPF: 447.xxx.xxx-96)
EDUARDO FRIGATTO ROQUE DA SILVA (CPF: 241.xxx.xxx-70)
EDUARDO LIMA DARTE FERRAZ (CPF: 549.xxx.xxx-55)
EDUARDO VIRMOND (CPF: 138.xxx.xxx-70)
ENRICO ZANINI MENDES BATISTA (CPF: 543.xxx.xxx-03)
FABIO LARA CAMPOS TAKLA (CPF: 233.xxx.xxx-45)
FELIPE ALMEIDA PANHOTA (CPF: 516.xxx.xxx-61)
FELIPE GOMES ABBAMONTE (CPF: 488.xxx.xxx-75)
FERNANDO BATTAGLIA VIEIRA (CPF: 472.xxx.xxx-54)
FRANCISCO BALARDIN SIMÃO STEFANO (CPF: 406.xxx.xxx-01)
FRANCISCO LOUZADA LIMA (CPF: 242.xxx.xxx-06)
GABRIEL DANTAS (CPF: 445.xxx.xxx-51)
GIORDANO SALZANO DE MARCO FRAZAO (CPF: 431.xxx.xxx-01)
GIOVANA CALLAS (CPF: 477.xxx.xxx-03)
GUILHERME MENDES RIBEIRO (CPF: 532.xxx.xxx-64)
GUILHERME PRIMAVERA BALESTRIN (CPF: 551.xxx.xxx-48)
GUSTAVO BRITO IMAY (CPF: 064.xxx.xxx-16)
HELOISA PASQUARELLI STAUT (CPF: 038.xxx.xxx-77)
HENRIQUE ANDRADE BRAGA (CPF: 025.xxx.xxx-44)
HENRIQUE CAIXETA CORREA (CPF: 207.xxx.xxx-99)
HENRIQUE CINTRA DE BARROS FRANCO MONTORO (CPF: 529.xxx.xxx-01)
ISABEL FERNANDES MESQUITA (CPF: 400.xxx.xxx-60)
ISABELA SANTANA SILVA SANTOS (CPF: 536.xxx.xxx-06)
ISABELLA MARTINS OLIVEIRA (CPF: 096.xxx.xxx-32)
ISABELLY CAVALCANTI SILVA DIPOLD DA COSTA (CPF: 524.xxx.xxx-96)
JOÃO GABRIEL NEVES VENTURA (CPF: 101.xxx.xxx-02)
JOAO HENRIQUE VIANA LINS DE ALBUQUERQUE (CPF: 100.xxx.xxx-90)
JOAO PEDRO ALVES ARAUJO (CPF: 457.xxx.xxx-48)
JOÃO PEDRO CARVALHO PINTO HUMBERG (CPF: 594.xxx.xxx-06)
JOÃO PEDRO PEREIRA FERNANDES (CPF: 429.xxx.xxx-58)
JOAO ROLA (CPF: 638.xxx.xxx-85)
JOÃO VITOR NUNES FERRAZ (CPF: 547.xxx.xxx-10)
JOSÉ EDUARDO ANDRADE (CPF: 206.xxx.xxx-05)
LARISSA SILVA (CPF: 569.xxx.xxx-77)
LAURA BISSACO (CPF: 541.xxx.xxx-63)
LEONARDO FARIA DE ALMEIDA (CPF: 490.xxx.xxx-62)
LETICIA MURICY PINTO BLOISI ROCHA (CPF: 496.xxx.xxx-89)
LÍVIA ENZWEILER BIERENDE (CPF: 085.xxx.xxx-00)
LORENZO DERDERIAN GENTILE (CPF: 539.xxx.xxx-55)
LUCA HIRT ANGELICO (CPF: 458.xxx.xxx-80)
LUCA LAINO MUSTRANGI (CPF: 455.xxx.xxx-54)
LUCAS FANTINI PIEDADE (CPF: 532.xxx.xxx-21)
LUCAS LIMA (CPF: 546.xxx.xxx-11)
LUCIANO NASSER HISSA MACHADO (CPF: 489.xxx.xxx-07)
LUIGI MARCHETTI (CPF: 100.xxx.xxx-00)
LUÍS EDUARDO ALVES RIBEIRO (CPF: 423.xxx.xxx-80)
LUIZA COSTA HIROSE (CPF: 548.xxx.xxx-97)
MANUELA VOLPONI PRADO (CPF: 544.xxx.xxx-60)
MARIA CLARA BRISDA DOS SANTOS (CPF: 102.xxx.xxx-14)
MARIA ISABEL FROSSARD IKEDA (CPF: 544.xxx.xxx-30)
MARIA LUISA CHAVES DE FARIA GOES (CPF: 544.xxx.xxx-57)
MARIANA URBANO GUIMARAES (CPF: 151.xxx.xxx-40)
MATEUS HENRIQUE SILVA BRITO (CPF: 704.xxx.xxx-44)
MATHEUS FAZZIO (CPF: 492.xxx.xxx-63)
MATHEUS TARGINO NASCIMENTO (CPF: 088.xxx.xxx-70)
MIGUEL BENINI FRANCISCO (CPF: 435.xxx.xxx-03)
MIGUEL JORDON ZANNI (CPF: 547.xxx.xxx-06)
NICOLAS SOUZA IZU (CPF: 547.xxx.xxx-38)
NINA HAUER (CPF: 106.xxx.xxx-97)
NINA SAMPAIO COELHO SAGESSER (CPF: 470.xxx.xxx-07)
OLAVO WADT (CPF: 490.xxx.xxx-94)
PAULO RAMOS (CPF: 052.xxx.xxx-86)
PEDRO EUN SUK JOO (CPF: 587.xxx.xxx-27)
RAFAEL ALIPERTI DE MELO ALMADA (CPF: 530.xxx.xxx-51)
RAFAEL DE ANDRADE MELLO (CPF: 540.xxx.xxx-01)
RAFAEL KOLAYA MACHADO FONSECA (CPF: 546.xxx.xxx-67)
RAFAEL RAFFAINI PAYÁ (CPF: 600.xxx.xxx-25)
RAFAEL SALUM (CPF: 455.xxx.xxx-54)
RAFAELA ANGELOZZI (CPF: 491.xxx.xxx-17)
RAFAELA SALOMÃO DE CARVALHO (CPF: 482.xxx.xxx-06)
RAFAELA SEGANTINI MORO (CPF: 169.xxx.xxx-10)
RAICK ROCHA ALVES (CPF: 439.xxx.xxx-51)
RENAN YUJI YAMAKAWA (CPF: 522.xxx.xxx-11)
RICARDO MOLINA FILA ERENO (CPF: 445.xxx.xxx-95)
RICARDO ROSNER DO COUTO (CPF: 557.xxx.xxx-43)
RICARDO SURDI KEUNECKE (CPF: 081.xxx.xxx-26)
RICCARDO FARAH LEONELLI (CPF: 512.xxx.xxx-05)
ROBERTA DIGNOLA (CPF: 526.xxx.xxx-33)
RODNEY AGUIAR RANGEL FILHO (CPF: 049.xxx.xxx-80)
RODRIGO ALPEROVITCH (CPF: 525.xxx.xxx-28)
SAMUEL DA SILVA ROCHA (CPF: 495.xxx.xxx-40)
SOFIA DANTAS LEITE MASCARENHAS (CPF: 105.xxx.xxx-51)
SOPHIA RESTAY SAMPAIO ARAUJO (CPF: 197.xxx.xxx-73)
THEO DALESSANDRO CAVACINI (CPF: 234.xxx.xxx-50)
VICTOR HUGO PIRES FABBRI (CPF: 407.xxx.xxx-10)
VICTOR QUEIROZ (CPF: 619.xxx.xxx-07)
VINÍCIUS AUGUSTO (CPF: 495.xxx.xxx-01)
VINICIUS DE SOUZA PEREIRA (CPF: 020.xxx.xxx-02)
VITOR CASTRO (CPF: 060.xxx.xxx-41)
VITOR ESCHER DA ROSA PIRES (CPF: 185.xxx.xxx-06)
VITOR KRZYZANIAK VITELLI (CPF: 522.xxx.xxx-27)
VITOR TOMAZ (CPF: 079.xxx.xxx-06)
VITOR WERDESHEIM ALTONA (CPF: 516.xxx.xxx-02)
VIVIAN BORGES BRUNO (CPF: 453.xxx.xxx-26)
Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.
O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.
A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.
Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.