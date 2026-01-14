Insper divulga aprovados no vestibular de Administração 2026; veja lista completa

O Insper divulgou nesta quarta-feira, 14, a lista de aprovados no vestibular de Administração de 2026.

Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Veja a lista de aprovados:

ALEXANDRE SUGA (CPF: 508.xxx.xxx-55)

ALLEGRA GUARDIANO (CPF: 545.xxx.xxx-98)

ALVIN CHOU (CPF: 547.xxx.xxx-07)

ANA CAROLINA MACHADO JARDIM (CPF: 040.xxx.xxx-70)

ANTÔNIO BENEZ (CPF: 442.xxx.xxx-04)

ANTONIO CARVALHO PINTO CRIVELLI VISCONTI (CPF: 542.xxx.xxx-55)

ARTHUR SILVA FEDATO (CPF: 471.xxx.xxx-14)

BEATRIZ CURY MAC NICOL (CPF: 552.xxx.xxx-77)

BERNARDO ARAÚJO LUCAS (CPF: 108.xxx.xxx-40)

BERNARDO BRESSAN (CPF: 478.xxx.xxx-19)

BERNARDO SILVA COELHO (CPF: 133.xxx.xxx-23)

BERNARDO TOFFOLI NEVES (CPF: 545.xxx.xxx-08)

CAIQUE HENRIQUE DE SOUZA SILVA (CPF: 408.xxx.xxx-06)

CAROLINA HYPOLITO PASSARO (CPF: 433.xxx.xxx-06)

DANTE YAMAUTI (CPF: 446.xxx.xxx-35)

DAVI ALMEIDA WALDMAN (CPF: 439.xxx.xxx-81)

DAVI FERNANDES (CPF: 700.xxx.xxx-38)

DAVI MOREIRA TIRONI (CPF: 147.xxx.xxx-36)

DAVID DIAMENT SADKA (CPF: 552.xxx.xxx-89)

DAVID PILNIK (CPF: 535.xxx.xxx-90)

DORA PAIONE (CPF: 415.xxx.xxx-79)

EDUARDO BOTELHO (CPF: 567.xxx.xxx-16)

EDUARDO FERRAROLI FEIJÃO CAZZANIGA (CPF: 447.xxx.xxx-96)

EDUARDO FRIGATTO ROQUE DA SILVA (CPF: 241.xxx.xxx-70)

EDUARDO LIMA DARTE FERRAZ (CPF: 549.xxx.xxx-55)

EDUARDO VIRMOND (CPF: 138.xxx.xxx-70)

ENRICO ZANINI MENDES BATISTA (CPF: 543.xxx.xxx-03)

FABIO LARA CAMPOS TAKLA (CPF: 233.xxx.xxx-45)

FELIPE ALMEIDA PANHOTA (CPF: 516.xxx.xxx-61)

FELIPE GOMES ABBAMONTE (CPF: 488.xxx.xxx-75)

FERNANDO BATTAGLIA VIEIRA (CPF: 472.xxx.xxx-54)

FRANCISCO BALARDIN SIMÃO STEFANO (CPF: 406.xxx.xxx-01)

FRANCISCO LOUZADA LIMA (CPF: 242.xxx.xxx-06)

GABRIEL DANTAS (CPF: 445.xxx.xxx-51)

GIORDANO SALZANO DE MARCO FRAZAO (CPF: 431.xxx.xxx-01)

GIOVANA CALLAS (CPF: 477.xxx.xxx-03)

GUILHERME MENDES RIBEIRO (CPF: 532.xxx.xxx-64)

GUILHERME PRIMAVERA BALESTRIN (CPF: 551.xxx.xxx-48)

GUSTAVO BRITO IMAY (CPF: 064.xxx.xxx-16)

HELOISA PASQUARELLI STAUT (CPF: 038.xxx.xxx-77)

HENRIQUE ANDRADE BRAGA (CPF: 025.xxx.xxx-44)

HENRIQUE CAIXETA CORREA (CPF: 207.xxx.xxx-99)

HENRIQUE CINTRA DE BARROS FRANCO MONTORO (CPF: 529.xxx.xxx-01)

ISABEL FERNANDES MESQUITA (CPF: 400.xxx.xxx-60)

ISABELA SANTANA SILVA SANTOS (CPF: 536.xxx.xxx-06)

ISABELLA MARTINS OLIVEIRA (CPF: 096.xxx.xxx-32)

ISABELLY CAVALCANTI SILVA DIPOLD DA COSTA (CPF: 524.xxx.xxx-96)

JOÃO GABRIEL NEVES VENTURA (CPF: 101.xxx.xxx-02)

JOAO HENRIQUE VIANA LINS DE ALBUQUERQUE (CPF: 100.xxx.xxx-90)

JOAO PEDRO ALVES ARAUJO (CPF: 457.xxx.xxx-48)

JOÃO PEDRO CARVALHO PINTO HUMBERG (CPF: 594.xxx.xxx-06)

JOÃO PEDRO PEREIRA FERNANDES (CPF: 429.xxx.xxx-58)

JOAO ROLA (CPF: 638.xxx.xxx-85)

JOÃO VITOR NUNES FERRAZ (CPF: 547.xxx.xxx-10)

JOSÉ EDUARDO ANDRADE (CPF: 206.xxx.xxx-05)

LARISSA SILVA (CPF: 569.xxx.xxx-77)

LAURA BISSACO (CPF: 541.xxx.xxx-63)

LEONARDO FARIA DE ALMEIDA (CPF: 490.xxx.xxx-62)

LETICIA MURICY PINTO BLOISI ROCHA (CPF: 496.xxx.xxx-89)

LÍVIA ENZWEILER BIERENDE (CPF: 085.xxx.xxx-00)

LORENZO DERDERIAN GENTILE (CPF: 539.xxx.xxx-55)

LUCA HIRT ANGELICO (CPF: 458.xxx.xxx-80)

LUCA LAINO MUSTRANGI (CPF: 455.xxx.xxx-54)

LUCAS FANTINI PIEDADE (CPF: 532.xxx.xxx-21)

LUCAS LIMA (CPF: 546.xxx.xxx-11)

LUCIANO NASSER HISSA MACHADO (CPF: 489.xxx.xxx-07)

LUIGI MARCHETTI (CPF: 100.xxx.xxx-00)

LUÍS EDUARDO ALVES RIBEIRO (CPF: 423.xxx.xxx-80)

LUIZA COSTA HIROSE (CPF: 548.xxx.xxx-97)

MANUELA VOLPONI PRADO (CPF: 544.xxx.xxx-60)

MARIA CLARA BRISDA DOS SANTOS (CPF: 102.xxx.xxx-14)

MARIA ISABEL FROSSARD IKEDA (CPF: 544.xxx.xxx-30)

MARIA LUISA CHAVES DE FARIA GOES (CPF: 544.xxx.xxx-57)

MARIANA URBANO GUIMARAES (CPF: 151.xxx.xxx-40)

MATEUS HENRIQUE SILVA BRITO (CPF: 704.xxx.xxx-44)

MATHEUS FAZZIO (CPF: 492.xxx.xxx-63)

MATHEUS TARGINO NASCIMENTO (CPF: 088.xxx.xxx-70)

MIGUEL BENINI FRANCISCO (CPF: 435.xxx.xxx-03)

MIGUEL JORDON ZANNI (CPF: 547.xxx.xxx-06)

NICOLAS SOUZA IZU (CPF: 547.xxx.xxx-38)

NINA HAUER (CPF: 106.xxx.xxx-97)

NINA SAMPAIO COELHO SAGESSER (CPF: 470.xxx.xxx-07)

OLAVO WADT (CPF: 490.xxx.xxx-94)

PAULO RAMOS (CPF: 052.xxx.xxx-86)

PEDRO EUN SUK JOO (CPF: 587.xxx.xxx-27)

RAFAEL ALIPERTI DE MELO ALMADA (CPF: 530.xxx.xxx-51)

RAFAEL DE ANDRADE MELLO (CPF: 540.xxx.xxx-01)

RAFAEL KOLAYA MACHADO FONSECA (CPF: 546.xxx.xxx-67)

RAFAEL RAFFAINI PAYÁ (CPF: 600.xxx.xxx-25)

RAFAEL SALUM (CPF: 455.xxx.xxx-54)

RAFAELA ANGELOZZI (CPF: 491.xxx.xxx-17)

RAFAELA SALOMÃO DE CARVALHO (CPF: 482.xxx.xxx-06)

RAFAELA SEGANTINI MORO (CPF: 169.xxx.xxx-10)

RAICK ROCHA ALVES (CPF: 439.xxx.xxx-51)

RENAN YUJI YAMAKAWA (CPF: 522.xxx.xxx-11)

RICARDO MOLINA FILA ERENO (CPF: 445.xxx.xxx-95)

RICARDO ROSNER DO COUTO (CPF: 557.xxx.xxx-43)

RICARDO SURDI KEUNECKE (CPF: 081.xxx.xxx-26)

RICCARDO FARAH LEONELLI (CPF: 512.xxx.xxx-05)

ROBERTA DIGNOLA (CPF: 526.xxx.xxx-33)

RODNEY AGUIAR RANGEL FILHO (CPF: 049.xxx.xxx-80)

RODRIGO ALPEROVITCH (CPF: 525.xxx.xxx-28)

SAMUEL DA SILVA ROCHA (CPF: 495.xxx.xxx-40)

SOFIA DANTAS LEITE MASCARENHAS (CPF: 105.xxx.xxx-51)

SOPHIA RESTAY SAMPAIO ARAUJO (CPF: 197.xxx.xxx-73)

THEO DALESSANDRO CAVACINI (CPF: 234.xxx.xxx-50)

VICTOR HUGO PIRES FABBRI (CPF: 407.xxx.xxx-10)

VICTOR QUEIROZ (CPF: 619.xxx.xxx-07)

VINÍCIUS AUGUSTO (CPF: 495.xxx.xxx-01)

VINICIUS DE SOUZA PEREIRA (CPF: 020.xxx.xxx-02)

VITOR CASTRO (CPF: 060.xxx.xxx-41)

VITOR ESCHER DA ROSA PIRES (CPF: 185.xxx.xxx-06)

VITOR KRZYZANIAK VITELLI (CPF: 522.xxx.xxx-27)

VITOR TOMAZ (CPF: 079.xxx.xxx-06)

VITOR WERDESHEIM ALTONA (CPF: 516.xxx.xxx-02)

VIVIAN BORGES BRUNO (CPF: 453.xxx.xxx-26)

Qual é o prazo para matrícula?

Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.

O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.