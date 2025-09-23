Negócios

A empreendedora que teve uma ideia multimilionária de IA no transporte público

Startup acelerada pela Y Combinator lança agente de voz com base em IA que já atraiu usuários pagantes, investidoras e mostrou potencial para transformar produtividade profissional

Agente de voz com IA, desenvolvido por startup da Y Combinator, começa a conquistar assinantes e promete mudar como tarefas de trabalho são realizadas (Reprodução: LinkedIn)

Da Redação
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15h13.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 15h26.

Uma startup apoiada pela Y Combinator está chamando a atenção no Vale do Silício ao lançar um agente de voz com inteligência artificial que promete transformar a produtividade no ambiente de trabalho. A ferramenta, chamada April, funciona como um assistente capaz de gerenciar e-mails, organizar rotinas e realizar tarefas de forma autônoma, reduzindo o tempo gasto em atividades repetitivas.

April é uma alternativa eficiente às ferramentas tradicionais. A iniciativa destaca o potencial da IA generativa para automatizar atividades repetitivas, e permitir que os profissionais se concentrem em tarefas de maior valor estratégico.

Ideia do cotidiano

Neha contou que a ideia surgiu durante seu trajeto diário para o trabalho. Nos 30 minutos que levava para chegar ao escritório, ela imaginava como poderia gostaria de usar esse tempo para algo produtivo, e, assim, surgiu a ideia da April.

O projeto liderado por ela, Neha, e seu cofundador Akash Thakur, ex-programador da Apple, começou em formato experimental durante um hackathon, em apenas 50 dias. O protótipo rapidamente atraiu usuários: em apenas dois dias após o lançamento no Reddit, já havia 17 assinantes pagos e uma lista de espera de 200 interessados.

Agora, a empresa negocia uma rodada de seeding multimilionária com investidores como Skydeck, CMU Venture Bridge e Y Combinator. O crescimento rápido reforça a aposta do mercado em soluções de IA que possam aumentar a eficiência em escritórios, ao automatizar processos e liberar tempo para tarefas estratégicas.

