A empreendedora que teve uma ideia multimilionária de IA no transporte público

Uma startup apoiada pela Y Combinator está chamando a atenção no Vale do Silício ao lançar um agente de voz com inteligência artificial que promete transformar a produtividade no ambiente de trabalho. A ferramenta, chamada April, funciona como um assistente capaz de gerenciar e-mails, organizar rotinas e realizar tarefas de forma autônoma, reduzindo o tempo gasto em atividades repetitivas.

April é uma alternativa eficiente às ferramentas tradicionais. A iniciativa destaca o potencial da IA generativa para automatizar atividades repetitivas, e permitir que os profissionais se concentrem em tarefas de maior valor estratégico.

Ideia do cotidiano

Neha contou que a ideia surgiu durante seu trajeto diário para o trabalho. Nos 30 minutos que levava para chegar ao escritório, ela imaginava como poderia gostaria de usar esse tempo para algo produtivo, e, assim, surgiu a ideia da April.

O projeto liderado por ela, Neha, e seu cofundador Akash Thakur, ex-programador da Apple, começou em formato experimental durante um hackathon, em apenas 50 dias. O protótipo rapidamente atraiu usuários: em apenas dois dias após o lançamento no Reddit, já havia 17 assinantes pagos e uma lista de espera de 200 interessados.

Agora, a empresa negocia uma rodada de seeding multimilionária com investidores como Skydeck, CMU Venture Bridge e Y Combinator. O crescimento rápido reforça a aposta do mercado em soluções de IA que possam aumentar a eficiência em escritórios, ao automatizar processos e liberar tempo para tarefas estratégicas.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga