De home office, 25% dos profissionais de NY ainda “fogem” da cidade

Dados levantados pela empresa de videochamadas GoToMeeting mostram que grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Chicago e Boston têm boa parte de seus profissionais trabalhando em outros lugares.

Em Chicago, o número de profissionais na cidade é 33% menor do que em 2019. Em Em Boston, o percentual é de 28% e em Nova York de cerca de 25%.

Devido ao crescimento do trabalho remoto em todo o mundo, e dos altos casos de covid-19 em grandes centros urbanos, esse êxodo urbano começa a ser observado no mundo.

A GoToMeeting consegue rastrear de onde os cerca de 28 milhões de usuários estão usando a plataforma de videochamadas. A empresa chegou aos dados ao confrontar essa localização com a do escritório da empresa.

No distrito de Manhattan, a taxa de vacância de apartamentos chegou a um número recorde neste ano, confirmando a tendência de que, com a possibilidade de fazer home office, pessoas buscaram cidades menores.

No caso da cidade, a GoToMeeting também detalhou para onde foram esses profissionais. 11% deles foram para a Califórnia, do outro lado do país. Em seguida, estão os estados do Texas e o vizinho Nova Jersey.

A chamada desurbanização já havia sido apontada como uma tendência trazida pela pandemia por um estudo da McKinsey & Company. Com a possibilidade de fazer home office, deve aumentar o número de pessoas interessadas em morar em cidades menos populosas e com menos custo de vida. As empresas também têm percebido vantagens e com o modelo e ampliaram a quantidade de vagas com essa característica.

No Brasil, 28% dos entrevistados numa pesquisa feita pela empresa Ticket, feita em outubro com 1.000 trabalhadores brasileiros, consideram mudar de cidade caso o trabalho remoto seja implementado em suas empresas.