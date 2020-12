Curso da ONG Proa, de preparo ao trabalho, está com vagas abertas

O avanço da pandemia, e a crise econômica motivada pelas restrições de deslocamento, complicaram a entrada no mercado de trabalho de milhões de jovens Brasil afora. Segundo o IBGE, 11,9 milhões de pessoas estão em busca de oportunidades profissionais no país atualmente.

Ao mesmo tempo, há muitas vagas abertas para profissões em cadeias produtivas promissoras, como a de tecnologia da informação (TI). Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a área de TI deve ter até o ano de 2024 cerca de 290 mil vagas em aberto, e de difícil preenchimento por causa da falta de mão-de-obra qualificada.

Para tentar minimizar esse descompasso entre oferta e demanda de mão de obra, a ONG Instituto PROA busca criar oportunidades reais de desenvolvimento para jovens de baixa renda.

Em dezembro, o Proa está com um processo seletivo para o curso de capacitação profissional gratuita em São Paulo. Para essa edição serão ofertadas 150 vagas. Para preenchê-las, o candidato deve ter entre 17 a 20 anos, estar cursando ou já ter concluído o 3º ano do Ensino Médio na rede pública de ensino. As inscrições irão até o dia 11 de dezembro. Já são mais de 5.700 jovens formados, e 8 a cada 10 alunos dos formados em 2019 está empregado em grandes empresas.

“Enxergamos que precisávamos fazer um upgrade na nossa grade curricular para garantir aos nossos alunos mais oportunidades e para estarem mais preparados tecnicamente para o primeiro emprego e prontos para os novos desafios do mercado de trabalho na área de tecnologia e programação”, diz Alini Dal’Magro, diretora do Instituto Proa.

“Nunca deixaremos de lado o nosso foco nas competências comportamentais e socioemocionais, como capacidade para trabalhar em grupo, resiliência e criatividade, porém com esse escopo técnico, o jovem terá uma ampla e inovadora formação em tecnologia, que ampliará suas oportunidades profissionais.”

O curso tem previsão para início em março de 2021 de forma presencial, mas toda estrutura está preparada e adaptada caso seja necessário a continuidade das aulas on-line. É realizado no contraturno escolar, tem duração de seis meses e pode ser realizado no período da manhã, das 9h às 13h, ou tarde, das 14h às 18h, na unidade do Senac Lapa Tito (Rua Tito, 54 – Vila Romana).

Os módulos do curso estão divididos em: núcleo técnico em desenvolvimento full stack (248 horas); núcleo comportamental, projeto de vida e comunicação (118 horas) e núcleo cultural e vivências (74 horas). Ao final do curso os formados no projeto serão encaminhados para entrevistas em empresas parceiras do projeto e serão acompanhados pelos Instituto Proa por três anos.

As inscrições podem ser feitas neste link.