Copastur lança iniciativa de turismo corporativo sustentável e prevê faturar R$ 3,5 mi

A Copastur, uma das cinco maiores empresas de viagens corporativas do país, amplia seu portfólio com uma iniciativa que reimagina o turismo de incentivo como ferramenta de transformação socioambiental.
Batizado de BioConexão, o novo modelo de negócio surge a partir da inspiração dos compromissos firmados na COP30 em Belém e conecta empresas comprometidas com ESG a fornecedores com selo B e comunidades locais, impulsionando o turismo sustentável.
O último relatório do Booking demonstra um maior interesse dos viajantes em destinos que beneficiem comunidades locais.
Com investimento inicial de R$ 300 mil e faturamento previsto de R$ 3,5 milhões nos próximos dois anos, o projeto opera em modelo B2B focado principalmente em Empresas B, mas aberto a qualquer companhia interessada em integrar responsabilidade social e ambiental às suas estratégias.
Segundo a Copastur, cada expedição é 100% personalizada e operada exclusivamente por fornecedores certificados em uma espécie de rede colaborativa. Para cada viajante, duas mudas de árvores nativas são plantadas em parceria com a SOS Mata Atlântica. Os valores começam a partir de R$ 10.900 por pessoa.
Edmar Mendoza, CEO da Copastur, destacou a ambição de fazer com que cada viagem se torne uma oportunidade de gerar impacto positivo, conectar pessoas a práticas sustentáveis e fortalecer comunidades locais.
"Não temos planeta B. Se as empresas não se unirem e agirem agora como aliadas, os futuros serão comprometidos", afirmou em nota.
Entre os parceiros estão marcas como Ibiti Projeto, primeira propriedade hoteleira com certificação B no Brasil, a Explora, operadora de turismo responsável, a Vivalá, que atua em unidades de conservação brasileiras com operação 100% carbono neutro e Las Balsas, hotel que une luxo com sustentabilidade.
As expedições foram desenhadas com o olhar voltado para Empresas B e organizações que compartilham compromissos genuínos com impacto positivo, explica Elaine Dantas, CHRO da Copastur.
"Queremos fortalecer o movimento, mas também ampliar o alcance: toda empresa realmente engajada em práticas ESG é convidada a conhecer esse modelo colaborativo de viagem responsável", concluiu.
Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas
Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros
Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30
(Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)
Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30
Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico
Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência
Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas
Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém
Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia
