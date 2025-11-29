Copastur lança iniciativa de turismo corporativo sustentável e prevê faturar R$ 3,5 mi

A Copastur, uma das cinco maiores empresas de viagens corporativas do país, amplia seu portfólio com uma iniciativa que reimagina o turismo de incentivo como ferramenta de transformação socioambiental.

Batizado de BioConexão, o novo modelo de negócio surge a partir da inspiração dos compromissos firmados na COP30 em Belém e conecta empresas comprometidas com ESG a fornecedores com selo B e comunidades locais, impulsionando o turismo sustentável.

O último relatório do Booking demonstra um maior interesse dos viajantes em destinos que beneficiem comunidades locais.

Com investimento inicial de R$ 300 mil e faturamento previsto de R$ 3,5 milhões nos próximos dois anos, o projeto opera em modelo B2B focado principalmente em Empresas B, mas aberto a qualquer companhia interessada em integrar responsabilidade social e ambiental às suas estratégias.

Segundo a Copastur, cada expedição é 100% personalizada e operada exclusivamente por fornecedores certificados em uma espécie de rede colaborativa. Para cada viajante, duas mudas de árvores nativas são plantadas em parceria com a SOS Mata Atlântica. Os valores começam a partir de R$ 10.900 por pessoa.

Edmar Mendoza, CEO da Copastur, destacou a ambição de fazer com que cada viagem se torne uma oportunidade de gerar impacto positivo, conectar pessoas a práticas sustentáveis e fortalecer comunidades locais.

"Não temos planeta B. Se as empresas não se unirem e agirem agora como aliadas, os futuros serão comprometidos", afirmou em nota.

Entre os parceiros estão marcas como Ibiti Projeto, primeira propriedade hoteleira com certificação B no Brasil, a Explora, operadora de turismo responsável, a Vivalá, que atua em unidades de conservação brasileiras com operação 100% carbono neutro e Las Balsas, hotel que une luxo com sustentabilidade.

As expedições foram desenhadas com o olhar voltado para Empresas B e organizações que compartilham compromissos genuínos com impacto positivo, explica Elaine Dantas, CHRO da Copastur.

"Queremos fortalecer o movimento, mas também ampliar o alcance: toda empresa realmente engajada em práticas ESG é convidada a conhecer esse modelo colaborativo de viagem responsável", concluiu.