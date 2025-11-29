ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Copastur lança iniciativa de turismo corporativo sustentável e prevê faturar R$ 3,5 mi

BioConexão conecta viagens de incentivo a fornecedores certificados e comunidades locais, com impacto ambiental mensurado

O turismo sustentável ganha cada vez mais adeptos entre os viajantes brasileiros (Getty Images)

O turismo sustentável ganha cada vez mais adeptos entre os viajantes brasileiros (Getty Images)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14h00.

A Copastur, uma das cinco maiores empresas de viagens corporativas do país, amplia seu portfólio com uma iniciativa que reimagina o turismo de incentivo como ferramenta de transformação socioambiental.

Batizado de BioConexão, o novo modelo de negócio surge a partir da inspiração dos compromissos firmados na COP30 em Belém e conecta empresas comprometidas com ESG a fornecedores com selo B e comunidades locais, impulsionando o turismo sustentável. 

O último relatório do Booking demonstra um maior interesse dos viajantes em destinos que beneficiem comunidades locais. 

Com investimento inicial de R$ 300 mil e faturamento previsto de R$ 3,5 milhões nos próximos dois anos, o projeto opera em modelo B2B focado principalmente em Empresas B, mas aberto a qualquer companhia interessada em integrar responsabilidade social e ambiental às suas estratégias.

Segundo a Copastur, cada expedição é 100% personalizada e operada exclusivamente por fornecedores certificados em uma espécie de rede colaborativa. Para cada viajante, duas mudas de árvores nativas são plantadas em parceria com a SOS Mata Atlântica.  Os valores começam a partir de R$ 10.900 por pessoa.

Edmar Mendoza, CEO da Copastur, destacou a ambição de fazer com que cada viagem se torne uma oportunidade de gerar impacto positivo, conectar pessoas a práticas sustentáveis e fortalecer comunidades locais.

"Não temos planeta B. Se as empresas não se unirem e agirem agora como aliadas, os futuros serão comprometidos", afirmou em nota.

Entre os parceiros estão marcas como Ibiti Projeto, primeira propriedade hoteleira com certificação B no Brasil, a Explora, operadora de turismo responsável, a Vivalá, que atua em unidades de conservação brasileiras com operação 100% carbono neutro e Las Balsas, hotel que une luxo com sustentabilidade.

As expedições foram desenhadas com o olhar voltado para Empresas B e organizações que compartilham compromissos genuínos com impacto positivo, explica Elaine Dantas, CHRO da Copastur.

"Queremos fortalecer o movimento, mas também ampliar o alcance: toda empresa realmente engajada em práticas ESG é convidada a conhecer esse modelo colaborativo de viagem responsável", concluiu.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaTurismo

Mais de ESG

Desmatamento reduz em até 75% a caça na Amazônia, diz estudo

O futuro do trabalho passa pelas mãos dos jovens do Espro

Reações à queda dos vetos do licenciamento: Congresso ‘enterrou’ proteção ambiental

Tecnologia detecta incêndios em segundos em projeto na Amazônia

Mais na Exame

Brasil

Moraes dá 5 dias para Heleno comprovar diagnóstico de Alzheimer

Carreira

Cearense de 23 anos cria projeto focado na saúde da mulher rural

Negócios

Exclusivo: Shopee tem Black Friday recorde com maior faturamento no Brasil

Mundo

‘Considerem o espaço aéreo da Venezuela fechado’, diz Trump