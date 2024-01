Construindo um currículo para conquistar a tão sonhada vaga de emprego em 2024

O primeiro passo para conseguir a tão sonhada vaga de emprego é saber como fazer um currículo, pois ele é determinante dentro dos processos de seleção de pequenas e grandes empresas.

Como montar um currículo? Passo a passo

Com o início do ano, é comum a criação das listas com todos os objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Dessa maneira, se você deseja conquistar uma nova posição na carreira ou até mesmo a sua primeira experiência, saber montar um currículo será peça chave.

1. Dados pessoais

A primeira e, uma das partes mais importantes do currículo, é a seção que contém os seus dados pessoais.

Nessa seção você deve informar o nome e sobrenome, os telefones para contato, e aqui se possível coloque mais de um, para casos em que não for possível receber ligações no seu telefone pessoal.

Além disso, um endereço de e-mail é essencial, visto que grande parte dos processos seletivos são acompanhados por e-mail.

Caso você possua redes sociais ligadas a sua área de atuação onde produz conteúdo, é nessa seção que deverá colocar o link, podendo ser tanto do seu linkedin quanto do seu site, blog ou perfil de demais redes sociais.

2. Perfil profissional e objetivos de carreira

Aqui você irá apresentar e demonstrar as suas principais habilidades, atribuições e ambições para carreira.

Assim, é momento de sintetizar todas as suas conquistas em experiências anteriores e, caso ainda não tenha, suas conquistas acadêmicas, podendo até mesmo deixar seu currículo lattes para consulta.

Por fim, elenque quais são os seus principais anseios para carreira, com foco nas possibilidades que aquela instituição que procura possui e nas suas principais competências.

3. Experiência profissional

Aqui existem dois pontos: aqueles que possuem muitas experiências profissionais e aqueles que ainda não as têm.

Para você que já possui experiência, procure sintetizar e colocar no currículo apenas aquelas relevantes para a vaga atual, para não deixar o currículo muito poluído de informações.

Deixe de forma bem clara qual foi o seu cargo, empresa, tempo em que ficou com data de início e fim e suas principais responsabilidades no cargo.

Agora você que não possui experiência, pode colocar as suas conquistas acadêmicas, projetos e produções que tenham relação com a vaga que deseja conquistar. Aqui, o currículo lattes será um grande diferencial.

4. Formação acadêmica

Chegou a hora de falar um pouco da sua trajetória técnica, que tem forte relação com a sua formação acadêmica.

Nessa seção, se você já possui graduação, mestrado ou doutorado, não é necessário fazer toda a sua ficha desde o ensino fundamental, portanto foque no que é mais importante para se destacar.

Para isso, coloque a sua formação, em qual centro de estudos realizou a sua qualificação, o ano que concluiu e, lembre-se sempre, coloque em primeiro lugar a sua formação mais atual.

5. Hard skils e soft skils

Concluída a seção da formação acadêmica, chegou a hora de, literalmente, se vender para aquela vaga tão desejada.

Para isso, é importante enfatizar todas as suas qualidades técnicas, adquiridas durante a sua formação ou durante a sua trajetória profissional.

Soma-se a isso, elencar suas habilidade de trabalho em grupo, tomadas de decisão, formas de resolver problemas e sua postura como profissional.

O que precisa ter no currículo?

Para definir o que é necessário constar em um currículo é essencial entender que tipo de currículo você está construindo, uma vez que pode ser um currículo online, currículo lattes ou um currículo normal, daqueles que todos estão acostumados a fazer

De maneira geral, em um currículo não poderão faltar suas informações pessoais, habilidades, formação acadêmica e experiências profissionais e todas as suas habilidades

Pensando especificamente em cada um dos possíveis tipos de currículos, existem algumas informações que são mais importantes em uns e em outros não.

Em um currículo online, por exemplo, é possível condensar algumas informações, uma vez que ele é construído com base nas informações solicitadas pelos sites de cadastro de currículos, cada um com suas especificidades.

Assim, todos os dados mais básicos serão solicitados e, possivelmente, será um cadastro mais engessado, sem muita maleabilidade para você incluir informações relevantes para aquela vaga.

Em um currículo lattes, por sua vez, experiências profissionais não são fundamentais, aqui o importante é contar suas conquistas acadêmicas, como a graduação, mestrado, doutorado, participação em bancas, publicação de artigos, livros e demais periódicos.

Por fim, o currículo que todos estão acostumados precisa conter todas as informações importantes para te apresentar e para mostrar o seu diferencial e o motivo pelo qual deve ser escolhido.

Portanto, mesmo que breve, busque ao máximo evidenciar suas qualidades e suas conquistas em toda a sua trajetória profissional.

Exemplo de currículo

A seguir, um dos exemplos de currículos que podem ser criados, com a principal característica de ser sóbrio e direto, sem muitos detalhes que podem distrair o recrutador na hora de analisar as informações.

Disponível no site canva.com / Criado por Caroline Santos

5 dicas para fazer um bom currículo

Agora que você já sabe como fazer um currículo, quais são as principais informações que ele deve conter e a sua estruturação, é hora de colocar a cereja do bolo.

1. Seja claro e sóbrio

Ser objetivo, não inventar moda no que diz respeito a cores e fontes é o primeiro diferencial de um currículo bem feito e que tem grandes chances de ser escolhido para aquele que será deixado de lado.

Assim, quando montar o currículo opte por fontes mais comuns como a Arial e seja breve nas considerações e objetivos em cada uma das seções.

2. Currículos personalizados

Cada vaga e empresa apresentam particularidades, por esse motivo, você não pode mandar o mesmo currículo para todas as empresas.

Mesmo sendo para uma vaga parecida, procure entender o que cada empresa considera fundamental para um profissional entrar nela e direcione suas experiências, habilidades e formação para essas características.

3. Não erre na gramática

Se você não quer perder pontos logo de cara no momento em que seu currículo será analisado, revise ele por inteiro para verificar se existem erros ortográficos ou gramaticais.

Se possível, peça a um familiar ou amigo para ler o currículo e corrigi-lo, pois é possível que na construção do currículo você deixe passar algo e não perceba.

4. Utilize palavras-chave

Ao encontrar a vaga que deseja ingressar, procure por palavras na descrição da oportunidade que possam ser introduzidas no decorrer do seu currículo, principalmente dentro da seção sobre os seus objetivos profissionais, para chamar atenção do recrutador.

5. Jamais minta sobre sua carreira ou formação

Em seu currículo coloque apenas aquilo que realmente aconteceu e conquistou durante sua carreira. Mentir sobre experiências ou formação acadêmica fará com que você fique marcado na empresa e, até mesmo, em outras oportunidades.

Seguindo essas dicas, montando o seu currículo de forma sóbria, objetiva e simples, as chances de conquistar a sua tão sonhada vaga em 2024 ficam cada vez maiores.

Por isso, se atente muito como irá elaborá-lo e apresentá-lo a cada um dos recrutadores.

