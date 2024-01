10 perguntas de entrevista de emprego que vão te ajudar a se destacar no processo seletivo

Estar preparado para responder perguntas de entrevista de emprego pode te destacar dos demais candidatos e trazer segurança ao longo do processo.

Uma forma de se preparar é conhecendo os questionamentos mais comuns, entendendo como respondê-los de forma que destaque suas qualidades e experiência. Quanto melhor forem as respostas, maior o interesse em você.

E é esse interesse que pode te levar adiante! Por isso, listamos 10 questionamentos populares, além de dicas para se preparar para os processos de seleção.

10 perguntas mais comuns nas entrevistas de emprego

Listamos as 10 perguntas mais comuns em uma entrevista de emprego, além de dicas para respondê-las de forma eficiente.

Me diga brevemente sobre as suas últimas experiências de trabalho

Essa pergunta é geralmente feita nos momentos iniciais da entrevista. Lembre-se que o RH já tem o seu currículo e que as informações “óbvias” estão lá. Use o momento para destacar as atividades realizadas, o impacto que seu trabalho teve na empresa e o quanto você é adequado para a posição.

Foque no brevemente e não faça desse momento uma longa conversa. Seja específico e sucinto, sabendo que caso o entrevistador queira que você explore algo sobre as experiências, ele mesmo fará a pergunta.

Quais são seus principais defeitos e qualidades?

A famosa pergunta sobre pontos fracos e fortes. O segredo é encontrar o equilíbrio entre a sinceridade e o clichê: ninguém deve ser sincero demais, falando sobre defeitos que podem gerar interpretação negativa além do normal, mas também é importante evitar pontos como “sou ansioso”.

Caso acredite que algum defeito ou qualidade seu entra na alçada dos populares, tente dizer exemplos práticos que os reforçam, não apenas uma palavra. Como a ansiedade já te prejudicou? Como ser comunicativo te ajuda a chegar mais longe?

Por que você saiu (ou deseja sair) do último emprego?

Essa resposta pode abrir espaço para reclamações desnecessárias sobre a última experiência. Por isso, tente encontrar sempre o melhor ângulo sobre o que aconteceu e não exagere na negatividade.

Foque nos seus objetivos individuais e nos motivos os quais a vaga atual poderá te ajudar a alcançá-los e não em se prolongar no que já aconteceu.

Por que você deseja trabalhar na empresa?

Seja específico, se possível pontue alguma informação que leu sobre a companhia. Essa pergunta, assim como a anterior, pode te dar a oportunidade de mostrar o quanto pesquisou pela empresa/área e o quanto deseja a vaga.

Onde você se vê nos próximos anos?

O objetivo dos recrutadores com a pergunta é entender se seus objetivos futuros estão alinhados com a empresa e com o que ela pode oferecer. Também é uma forma de compreender o quão claros os próximos anos estão para você, em relação a onde quer chegar profissionalmente — mas também no lado pessoal.

Por que devemos te contratar?

Nesta pergunta, o recrutador terá a oportunidade de entender, de forma resumida, as suas qualidades e motivos que te fazem acreditar que você é a pessoa ideal para a vaga.

É interessante que você liste motivos que estejam relacionados com as necessidades do cargo, geralmente listadas no formulário de aplicação. Mostre confiança em relação aos seus pontos fortes, mas aberto a aprender com o que a empresa tem a oferecer.

Qual é a sua expectativa salarial?

Para responder a essa pergunta, verifique se a empresa divulgou a faixa salarial antes da entrevista. É importante estar alinhado com a informação, mas caso não seja possível, traga a expectativa com contexto.

Por exemplo: após falar o valor, reforce brevemente a sua experiência, traga algum dado de mercado ou até mesmo o porte da empresa atual e necessidades da vaga. Caso haja espaço para negociação, seja claro sobre o quanto será flexível.

Dê um exemplo de um projeto que teve sucesso e um que fracassou

A ideia dessa pergunta, mais do que entender suas entregas que te trouxeram orgulho e bons resultados, é enxergar como lida com projetos ou atividades que saíram aquém do esperado.

O importante, aqui, é reforçar como você aprendeu com o “fracasso” e o que fez após identificá-lo.

Tem alguma pergunta que gostaria de fazer?

Essa pergunta é geralmente feita nos momentos finais da entrevista. E muitas pessoas, por estarem nervosas com o andamento do processo ou por não terem se preparado, saem sem perguntar qualquer coisa.

Por isso, pense em perguntas como:

Como a minha área tem evoluído ao longo dos anos na empresa? Quais são as expectativas para o próximo ano?

Como é o dia a dia na empresa?

Me fale, se possível, sobre a equipe que vou trabalhar?

Quais são outras áreas, além da minha, que terei contato?

Para você, como é trabalhar na empresa? O que mais gosta nela?

Como se preparar para uma entrevista de emprego?

O primeiro passo para se preparar para uma entrevista de emprego, com certeza, está no conhecimento sobre a vaga e a empresa em que deseja trabalhar.

Na descrição da vaga, você encontra as habilidades necessárias — tanto as hard skills, quanto soft skills. Pense em pontos como:

Eu não domino alguma ferramenta solicitada na vaga? Se sim, estou pronto para responder sobre essa falta?

Pelo contrário, tenho algum domínio excepcional, que vale ser mencionado? Se prepare para mostrá-lo no momento da entrevista;

O quanto sei sobre a empresa? Estude sobre a história, grandes marcos e proposta de valor. Caso tenha algum produto ou serviço específico divulgado na vaga, estude também sobre ele e teste, caso possível.

Como se portar durante a entrevista de emprego?

Não importa a área de atuação, sempre devemos nos portar de maneira respeitosa, com pontualidade e eficiência nas respostas aos questionamentos feitos.

Caso a entrevista seja feita de forma online, tente se apresentar em um ambiente bem iluminado, com um fundo que não deixe a sua imagem confusa — paredes com muitos elementos, como cores ou móveis, podem ser evitadas. Caso não seja possível mudar de lugar, os programas oferecem a possibilidade de desfocar o fundo do ambiente.

Em ambos os formatos de entrevista, chegue com antecedência. O atraso pode ser uma forma de acabar com qualquer primeira impressão positiva, mesmo sabendo que imprevistos podem acontecer.

Ao longo da condução da entrevista, responda ao que for perguntado de maneira educada e paciente, evitando se estender demais nas respostas. Mesmo que esteja nervoso, o que é normal, saiba a hora de encerrar o retorno e aguarde pelo próximo.

Tenha a tranquilidade de saber que o RH vai te perguntar, na hora certa, tudo o que precisa — ou deseja — saber sobre seu contexto profissional e pessoal.