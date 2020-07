Confira 6 tipos de cursos online de Excel, Power BI e análise de dados

Como um dos requisitos constantes nas descrições de vagas de emprego, ter conhecimentos de Excel no currículo ajuda a diferenciar um profissional durante um processo seletivo.

No começo da pandemia, a Udemy, plataforma de cursos online, viu um aumento de 425% nas matrículas.

No primeiro mês de isolamento, os brasileiros procuraram por cursos de marketing no Instagram, com aumento de 103% de inscritos, edição de vídeos (102%) e desenho (84%).

E para quem busca uma recolocação no mercado, esse é o momento para reforçar a experiência na hora de escrever o currículo.

Além do Excel, o Power BI, outra ferramenta da Microsoft para análise de negócios, é a habilidade com maior demanda pelas empresas no Brasil, de acordo com o relatório “Top 10 Skills in 2020” da Udemy.

Depois dela, aparece a edição de vídeo, desenho digital, desenvolvimento Web, teste de software, inteligência artificial, programação de sistemas, o framework Hibernate, Adobe Lightroom e design gráfico.

Da mesma forma, experiência em análise de dados pode ser uma porta de entrada para outros cursos e especializações, principalmente em uma das carreiras em alta este ano: o cientista de dados.

Confira os seis tipos de cursos online da Udemy para começar a aprender as novas habilidades