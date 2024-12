Concurso dos Correios: gabaritos oficiais são divulgados; acesse

Os Correios divulgaram neste domingo, 15, os gabaritos preliminares das provas objetivas aplicadas no concurso público que busca preencher vagas em todo o país. A publicação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. Os documentos, que incluem as respostas oficiais e os cadernos de questões, estão disponíveis no site da instituição para consulta e download.

Essa etapa é fundamental para que os candidatos possam conferir suas respostas, verificar seu desempenho e, se necessário, interpor recursos contra questões ou gabaritos preliminares. Além dos gabaritos oficiais, o g1 antecipou a divulgação de um gabarito extraoficial voltado para o cargo de carteiro, corrigido por professores do Estratégia Concursos. A ampla procura por informações reforça o alto nível de concorrência deste processo seletivo, que é um dos mais esperados no Brasil.

Confira abaixo os gabaritos preliminares organizados por cargo e versão da prova:

Carteiros:

Gabarito A

Gabarito B

Advogados:

Gabarito A

Gabarito B

Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas:

Gabarito A

Gabarito B

Analista de Sistemas - Suporte Sistemas, Suporte Banco de Dados, Redes e Produção:

Gabarito A

Gabarito B

Arquiteto:

Gabarito A

Gabarito B

Arquivologia:

Gabarito A

Gabarito B

Assistente Social:

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Civil:

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia de Produção:

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Elétrica:

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Eletrônica:

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Mecânica:

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia de Redes e Comunicação / Engenharia de Telecomunicação:

Gabarito A

Gabarito B

Sobre o concurso

As provas foram realizadas no último domingo, 15, marcando a etapa mais concorrida do concurso, que visa preencher 3.099 vagas para o cargo de carteiro (nível médio) e 412 vagas para Analista de Correios (nível superior).

Os cargos de nível superior incluem diversas especialidades, exigindo formação específica para cada área. No total, foram aplicadas 12 versões de provas, incluindo questões de conhecimentos específicos e redação para os cargos de nível superior.

Como entrar com recurso?

Candidatos que desejem contestar o enunciado ou o gabarito de alguma questão podem interpor recurso por meio do site do IBFC. É necessário preencher um formulário próprio, disponibilizado na página do concurso, e fundamentar a solicitação com argumentação lógica e consistente.

Os recursos serão aceitos nas seguintes situações:

Indeferimento de inscrição ou isenção de taxa.

Questões da prova objetiva e gabaritos preliminares.

Resultados preliminares das avaliações e classificações.

As solicitações que não atenderem aos critérios descritos no edital serão indeferidas. O resultado dos recursos será divulgado no site do IBFC, e os candidatos não receberão respostas individuais.