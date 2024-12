ICMBio abre 350 vagas para concurso com salário de até R$ 8,8 mil. Veja os requisitos

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou nesta segunda-feira, 9, o edital de concurso público para o preenchimento de 350 vagas nos cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental. Ambos os cargos exigem nível superior em qualquer área de formação e oferecem remuneração inicial de R$ 8.817,72.

Segundo o edital, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas, distribuídas entre as cinco regiões do país e a sede em Brasília.

Analista Ambiental: 230 vagas, também alocadas nas diversas regiões e na sede do ICMBio.

Quais são as atribuições?

Analista Administrativo: Atividades administrativas e logísticas relacionadas às competências constitucionais e legais do ICMBio.

Atividades administrativas e logísticas relacionadas às competências constitucionais e legais do ICMBio. Analista Ambiental: Planejamento ambiental, regulação, controle, fiscalização, licenciamento, auditoria ambiental, monitoramento ambiental, gestão e proteção da qualidade ambiental, entre outras atividades ligadas à conservação dos ecossistemas e espécies.

Quais serão as etapas do concurso?

Prova Objetiva: Com questões de conhecimentos básicos e específicos, prevista para 23 de fevereiro de 2025, em todas as capitais estaduais. Prova Discursiva: Redação ou estudo de caso, dependendo do cargo, aplicada no mesmo dia da prova objetiva.

As provas contarão com disciplinas como Língua Portuguesa, Noções de Informática, Ética no Serviço Público, Legislação Ambiental, além de conhecimentos específicos de cada área.

Atenção às dicas para estudo:

Estudo antecipado: inicie a preparação o quanto antes, focando nas disciplinas do conteúdo programático.

inicie a preparação o quanto antes, focando nas disciplinas do conteúdo programático. Materiais de qualidade: utilize apostilas, cursos online e outros recursos atualizados e específicos para o concurso.

utilize apostilas, cursos online e outros recursos atualizados e específicos para o concurso. Simulados e questões: pratique com provas anteriores e simulados para familiarizar-se com o estilo da banca organizadora.

pratique com provas anteriores e simulados para familiarizar-se com o estilo da banca organizadora. Gestão do tempo: elabore um cronograma de estudos que permita revisar todos os tópicos até a data da prova.

Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas de 16 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador do certame. As taxas são de R$ 93,00 para Analista Administrativo e R$ 99,00 para Analista Ambiental.