Existe limite de perguntas no ChatGPT? Entenda como funciona

Cada plano do ChatGPT possui limites de mensagens e recursos; conhecer essas regras ajuda a aproveitar melhor a IA (Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de março de 2026 às 05h00.
O ChatGPT não é completamente ilimitado: o número de perguntas que você pode enviar varia conforme o plano e o modelo utilizado.
Usuários gratuitos enfrentam restrições mais rígidas, enquanto assinantes de planos pagos têm acesso ampliado a funcionalidades e mensagens. Entender essas regras ajuda a planejar o uso da inteligência artificial de forma eficiente.
O GPT-5.1 está disponível para contas gratuitas e pagas, mas cada plano tem regras diferentes de uso.
Usuários gratuitos podem enviar até 10 mensagens a cada 5 horas com o modelo principal; depois disso, o sistema alterna automaticamente para a versão mini, que responde mais rápido, mas com menos capacidade de raciocínio.
Os limites não reiniciam à meia-noite. O ChatGPT conta o número de mensagens enviadas nas últimas horas.
Por exemplo, no plano gratuito, se você enviou 10 mensagens nas últimas 5 horas, precisará esperar para enviar mais.
Esse mecanismo garante equilíbrio entre disponibilidade e estabilidade do sistema.
Quando o limite é alcançado na versão gratuita, há três opções: esperar o tempo necessário a liberação, continuar usando o modelo mini, que é ilimitado na maioria dos casos, ou fazer um upgrade para o plano Plus, garantindo mais mensagens e funcionalidades.
