Consumidores podem renegociar dívidas com 99% de desconto em agências dos Correios a partir de hoje

Consumidores endividados podem renegociar seus débitos com até 99% de desconto a partir desta segunda-feira, 4, em mais de dez mil agências do Correios em todo o país. A iniciativa é fruto de uma parceira da empresa pública com a Serasa, e vai até o dia 29 de novembro.

As negociações acontecem em meio ao Feirão Serasa Limpa Nome, que inclui dívidas em mais de mil empresas de telefonia e internet, varejo, bancos e concessionárias de água e energia. Não há cobrança de taxa ou custo adicional.

Os consumidores podem escolher a data de vencimento e a quantidade de parcelas para cada acordo de pagamento firmado. Os endereços e os horários de funcionamento das agências dos Correios podem ser consultados no aplicativo e no site dos Correios.

Educação financeira

Além da renegociação de débitos, profissionais da Serasa e dos Correios estarão nas agências entre os dias 4 e 6 de novembro para conversar com consumidores sobre educação financeira.

“Sabemos que muitos brasileiros ainda têm dificuldades com os meios digitais e, por isso, estamos enviando 27 especialistas para 27 todas as capitais de forma presencial para atendê-los”, disse em nota Aline Maciel, gerente da Serasa.

No Rio, as orientações acontecem na agência central dos Correios, na Rua da Alfândega 91, Centro, das 9h às 17h.