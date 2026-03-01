Minhas conversas ficam salvas para sempre no ChatGPT? Veja como IA funciona

O que acontece com suas conversas no ChatGPT depois que você fecha a janela ou deleta o chat? Nem todas as interações são armazenadas da mesma forma, e a plataforma segue regras específicas de retenção e exclusão de dados.

Entender esses processos é essencial para quem quer saber como a inteligência artificial lida com informações pessoais.

Chats ficam na conta até você deletar?

As conversas são salvas automaticamente na conta do usuário e permanecem disponíveis até que sejam deletadas manualmente.

Quando um chat é deletado, ele é removido da visualização imediatamente e entra em um prazo de exclusão permanente de até 30 dias. Uma vez deletado, não há como recuperar a conversa.

Para quem não deseja apagar o chat permanentemente, é possível arquivá-lo: a conversa deixa de aparecer na barra lateral, mas continua acessível nas configurações da conta.

No modo de Chat Temporário, todas as conversas são deletadas automaticamente em até 30 dias, sem necessidade de ação do usuário.

Para usar o chat temporário, é necessário habilitá-lo antes de enviar a primeira mensagem em um novo chat. O recurso só funciona nas versões atualizadas do ChatGPT. Depois de iniciar um novo chat, basta clicar no ícone de balão de fala tracejado.

