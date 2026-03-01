Redução de imposto: médicos nos EUA usam brecha para acelerar independência financeira

Um mecanismo do sistema tributário dos Estados Unidos tem chamado atenção de investidores de alta renda. Segundo o Business Insider mostra como profissionais de alta renda especialmente médicos, estão usando uma designação do fisco americano para reduzir drasticamente o valor pago em impostos enquanto expandem seus portfólios imobiliários.

A estratégia gira em torno do chamado Real Estate Professional Status (REPS), em tradução livre Status de Profissional do Setor Imobiliário, uma classificação concedida pelo Internal Revenue Service, (IRS), equivalente à Receita Federal nos EUA.

Pelas regras tradicionais, imóveis para aluguel são considerados atividade passiva.

Isso significa que prejuízos registrados com aluguel só podem compensar ganhos do próprio aluguel ,não podem reduzir renda salarial.

No entanto, se um dos cônjuges se qualificar como REPS esses prejuízos deixam de ser tratados como passivos e passam a compensar a renda do casal.

Por isso, especialistas apelidaram a estratégia de brecha conjugal.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

A estratégia não envolve necessariamente perder dinheiro. No mercado imobiliário americano, é comum gerar prejuízo contábil por meio da depreciação do imóvel e de despesas dedutíveis, como reformas.

No papel, isso reduz o lucro tributável, mesmo que o imóvel gere fluxo de caixa positivo.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Para se qualificar ao REPS, é preciso dedicar pelo menos 750 horas por ano a atividades imobiliárias e ter mais da metade da carga de trabalho voltada ao setor. A comprovação é essencial, já que o IRS pode auditar a declaração.

Para quem não se enquadra no REPS, existe ainda a estratégia ligada a aluguéis de curto prazo, que, em determinadas condições, também permite compensar renda salarial.

O caso mostra como compreender as regras tributárias pode fazer diferença significativa no planejamento financeiro. Ao conhecerem os detalhes da legislação, esses investidores conseguem estruturar melhor seus negócios, reduzir custos de forma legal e acelerar a construção de patrimônio, um exemplo de como informação e estratégia caminham juntas na gestão de riqueza.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui