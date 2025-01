Concurso BNDES: resultado com lista de aprovados foi divulgado nesta quinta

O resultado do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi divulgado nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU) e no site da Fundação Cesgranrio, que é a organizadora do concurso.

No total, foram 900 vagas para candidatos com ensino superior completo, sendo 150 para convocação imediata e 750 que ficarão no cadastro reserva. Quem ficar nessa segunda lista, poderá ser convocado, inicialmente, nos próximos dois anos, que é o tempo de validade do certame. Também há possibilidade desse concurso ser prorrogado por mais dois anos. Caso isso aconteça, os aprovados que estão na espera poderão ser chamados durante os próximos quatro anos.

Novo concurso

Este foi o primeiro concurso do BNDES em um intervalo de 12 anos. Ao todo, foram 90.871 inscritos, mas 42.912 candidatos realizaram o exame no dia 13 de outubro do ano passado em todas as capitais brasileiras.