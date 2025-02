CNEN: veja edital divulgado com salário até R$ 14 mil e 150 vagas abertas

O edital para o concurso da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) foi publicado nesta segunda-feira, 3. São 150 vagas para os níveis médio e superior, para os cargos de Pesquisador, Tecnologista, Analista em Ciência e Tecnologia e Técnico.

Os salários oferecidos estão entre R$ 3.867,27 e R$ 14.734,44. As inscrições serão abertas no próximo dia 18 de fevereiro e seguirão até 16 de março e poderão ser feitas no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), responsável pela organização do certame.

Como se inscrever no concurso da CNEN?

Para realizar a inscrição do concurso, os interessados devem acessar o site do Instituto Americano de Desenvolvimento a partir do dia 18 deste mês. Para concluir a inscrição, é preciso pagar uma taxa de inscrição. Para os cargos de nível médio, esse valor é de R$ 90,00 e para os cargos de nível superior, R$ 130,00. A prova objetiva será realizada em 27 de abril de 2025.

Cronograma CNEN