Concurso BNDES divulga notas hoje: veja a relação candidato por vaga entre os que fizeram as provas

A Fundação Cesgranrio, banca contratada para a organização do concurso para preencher 150 vagas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulga hoje as notas dos candidatos que realizaram as provas objetiva e discursiva em 14 de outubro.

A nota preliminar da prova discursiva será divulgada hoje e a nota final, após recursos, no dia 13 de dezembro. No dia 30 de janeiro de 2025, sairá a lista final de aprovados e os classificados para o cadastro de reserva.

Na semana passada, o BNDES divulgou a real relação entre candidatos e vagas, considerando apenas os que comparecem ao exame. Apesar dos 90.871 inscritos na disputa por 150 vagas e outras 750 para a formação de cadastro de reserva, 52,9% desse contingente não fez as provas.

Com a alta abstenção, o primeiro concurso do BNDES em 12 anos tem efetivamente 42.767 candidatos na disputa. A abstenção é semelhante à registrada no Concurso Nacional Unificado (CNU) e abaixo da seleção recente do Banco Central, que foi de 62,2%.

A lista detalhada da relação candidato-vaga pode ser consultada neste link do site do BNDES.

De acordo com o BNDES, a ênfase mais concorrida foi a de Arquitetura e Urbanismo. Foram 2.362 presentes para as duas vagas oferecidas, gerando uma densidade de 1.181 candidatos por vaga. Já a ênfase com o maior número de presentes foi a de Engenharia, com 7.084 presentes disputando 25 vagas.

Pela primeira vez, o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Além disso, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) é de 15%.

A ênfase de Administração teve 1.203 candidatos disputando cinco vagas reservadas para pessoas negras. Já na modalidade exclusiva para pessoas com deficiência, a maior concorrência é para Comunicação Social, com 170 candidatos disputando uma vaga.