Como uma simples conversa pode impulsionar sua trajetória profissional mesmo estando na faculdade

No ambiente universitário, apenas começar uma conversa pode ser o primeiro passo para uma trajetória profissional transformadora. Conversas estratégicas, mesmo as mais informais, são capazes de gerar conexões com professores, colegas, ex-alunos e profissionais do mercado.

Esses contatos podem se tornar recomendações, oportunidades de estágio e até portas de entrada em grandes empresas.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

No Brasil, onde muitos jovens ainda têm dificuldade de construir redes de relacionamento, aprender a conversar com propósito pode ser um diferencial competitivo tão importante quanto boas notas ou cursos extracurriculares.

Networking começa na faculdade

A construção de uma rede de contatos não precisa esperar a formatura. Grupos de estudos, eventos acadêmicos, palestras e mentorias são espaços ideais para iniciar esse processo. Cada troca pode trazer aprendizados valiosos sobre carreira, empresas e tendências do setor.

O Prêmio Na Prática de Protagonismo Universitário, por exemplo, nasceu com o propósito de reconhecer jovens que criam impacto em suas comunidades. Além do reconhecimento, os vencedores ganham acesso a uma rede de líderes e executivos, fortalecendo suas conexões e acelerando sua trajetória profissional.

O poder da escuta ativa

Conversar bem não significa falar muito, mas sim ouvir com atenção. A escuta ativa ajuda a entender necessidades e oportunidades que muitas vezes passam despercebidas.

Esse hábito demonstra empatia, inteligência emocional e maturidade, que são competências essenciais no mercado de trabalho atual.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Estratégia para o futuro

O segredo está em enxergar cada conversa como uma oportunidade de aprendizado:

Uma troca de ideias com um professor pode indicar um caminho de pesquisa ou estágio

Um bate-papo com um colega pode levar a um projeto conjunto

Uma conversa com um profissional experiente pode inspirar novas metas de carreira

Iniciativas como o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário reforçam esse movimento, incentivando estudantes a assumirem o protagonismo ainda na faculdade e a enxergarem suas interações diárias como parte fundamental de sua jornada profissional.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI