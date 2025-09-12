Carreira

O conselho número 1 da executiva da Google para quem está começando a carreira

Lorraine Twohill defende que experimentar áreas diferentes é chave para crescer e se destacar

Lorraine Twohill, executiva da Google (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15h54.

Muitos jovens que estão na faculdade pensam que a carreira vai ser uma trajetória linear, onde vão começar em um estágio, passar por cargos intermediários e, em algum momento, chegar à liderança.

Mas, na visão de Lorraine Twohill, diretora de marketing do Google, a trajetória profissional é cheia de momentos inesperados.

Twohill reforçou que jovens não devem se preocupar em planejar cada passo, mas sim em aproveitar as oportunidades que surgem ao longo do caminho. 

“Aprenda o máximo que puder. Experimente funções diferentes, experimente coisas diferentes para ver o tamanho. Trabalhe em equipes diferentes, áreas diferentes, adquira o máximo de habilidades possível. E mantenha-se informado”, disse. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Protagonismo nasce da atitude

A executiva viveu um momento que transformou sua relação com o trabalho. Em 2016, foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo. Depois do tratamento, tentou retomar a mesma rotina intensa de antes, mas descobriu que era insustentável, então passou a limitar o tempo no escritório, não responder todos os e-mails e, sobretudo, deixou de buscar a perfeição o tempo todo.

Para sua surpresa, a carreira não desmoronou e ela se sentiu mais saudável, feliz e equilibrada. Ou seja, assumir protagonismo também significa estabelecer limites, cuidar de si mesmo e não se prender a padrões inalcançáveis.

Lições para jovens em busca de destaque

A fala de Twohill serve diretamente para estudantes universitários e recém-formados que estão começando a construir sua trajetória. 

Muitas vezes, a pressão por resultados imediatos e por uma carreira linear cria frustração, mas, como mostra a experiência da executiva, errar, mudar de área, arriscar-se em novos projetos e aprender com os tropeços faz parte do crescimento.

