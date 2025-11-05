Como o curso de administração prepara para trabalhar com IA, dados e tecnologia

Cada vez mais, administradores ocupam funções que exigem o domínio de ferramentas digitais, análise de informações e pensamento estratégico orientado por dados.

Um estudo da PwC (Barômetro de empregos de IA 2024), menciona que 78% das empresas devem ampliar o investimento em IA até o final de 2025, mas não especifica o recorte apenas para o Brasil. Isso inclui gestores, analistas e líderes de negócios — cargos tradicionalmente ocupados por profissionais formados em administração.

O motivo é simples: o profissional que entende de gestão e domina o raciocínio analítico é o elo entre a tecnologia e as decisões que realmente geram valor.

Trabalhar com IA e dados requer algo que vai além de saber programar — envolve compreender o contexto do negócio, traduzir insights e transformá-los em resultados concretos.

A graduação em administração, historicamente associada à gestão de recursos humanos e finanças, passou a incluir disciplinas voltadas à análise de dados, transformação digital e automação de processos. Essa evolução acompanha o mercado, que exige profissionais capazes de lidar com dashboards, modelos preditivos e algoritmos, mas também com as implicações éticas e estratégicas do uso da IA.

O avanço da IA generativa e dos algoritmos de decisão automatizados transformou a rotina dos gestores, até porque 74% das empresas já utilizando IA frequentemente, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Nesses contextos, o administrador atua como tradutor estratégico — alguém que compreende o potencial da tecnologia, mas também conhece as dinâmicas humanas e financeiras que sustentam uma empresa.

Um exemplo vem da área de Customer Data Platforms (CDP), onde profissionais de administração têm ocupado posições de destaque. Eles são responsáveis por coordenar o uso de dados de clientes, garantindo que as decisões de marketing sejam mais personalizadas e eficientes.

A ideia de “trabalhar com IA e dados” ainda é, para muitos, sinônimo de carreira técnica. Mas as fronteiras estão se dissolvendo rapidamente. O novo administrador é também um analista de tendências, capaz de ler padrões, prever cenários e tomar decisões baseadas em informação.

Profissionais formados em administração têm ocupado funções como analista de growth, gerente de inovação, coordenador de analytics e estrategista digital. Essas posições exigem tanto domínio técnico quanto visão de negócio — e o curso oferece justamente essa base combinada.

O curso de administração fornece as ferramentas para entender como dados e tecnologia influenciam decisões empresariais. Ele prepara o aluno para falar a linguagem dos negócios e da tecnologia, um diferencial cada vez mais raro no mercado. Durante a graduação, o estudante aprende a:

Interpretar dados e indicadores de desempenho , conectando métricas a estratégias de negócio;

Usar ferramentas digitais como Excel avançado, Power BI e softwares de gestão analítica;

Tomar decisões baseadas em evidências , um pilar essencial para quem quer trabalhar com IA e dados;

Integrar equipes multidisciplinares , atuando como ponte entre analistas técnicos e líderes corporativos;

Compreender impactos éticos e de governança de dados, fundamentais na era da inteligência artificial.

Essas competências são hoje valorizadas por empresas que implementam projetos de automação, marketing digital e inteligência de mercado.

Portanto, o curso de administração passou a ser uma porta de entrada para o universo da tecnologia, justamente por desenvolver a capacidade analítica e estratégica que sustenta o uso inteligente da IA.

Enquanto engenheiros e programadores constroem as ferramentas, o administrador decide como, quando e por que usá-las — e é essa visão que as empresas valorizam.

Mais do que acompanhar a transformação digital, o profissional que une gestão e dados é quem lidera essa transformação.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.