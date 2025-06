Como jovens profissionais podem aproveitar ao máximo eventos, palestras e congressos acadêmicos

Participar de eventos acadêmicos — como congressos e palestras — é muito mais do que apenas assistir a painéis ou cumprir presença.

Esses encontros podem ser verdadeiras alavancas de crescimento pessoal e profissional, especialmente para quem está em fase de formação.

A seguir, reunimos boas práticas para transformar essas experiências em oportunidades concretas de aprendizado, networking e posicionamento de carreira.

Planejamento é o que diferencia quem só comparece de quem realmente se destaca

Antes mesmo de chegar ao evento, o segredo está na preparação.

Um participante estratégico não escolhe atividades aleatoriamente: ele constrói uma agenda com base em seus interesses, identifica nomes importantes e se antecipa às oportunidades.

Estude a programação com antecedência e selecione sessões que façam sentido com seus objetivos;

Pesquise sobre os palestrantes e convidados, para ter mais repertório durante interações;

Anote perguntas que gostaria de fazer — isso ajuda a manter o foco e valorizar seu tempo lá dentro.

Participar com intenção significa ir além da escuta passiva

Durante o evento, procure manter uma postura ativa. Isso passa por estar presente de verdade, ouvir com atenção, anotar ideias-chave e, principalmente, interagir quando for possível.

Anote os principais insights e reflita sobre como eles se conectam à sua trajetória;

Faça perguntas durante os painéis para mostrar interesse e marcar presença de forma positiva;

Evite distrações: desligue notificações e esteja 100% focado na troca.

Networking não precisa ser forçado, mas deve ser intencional

Para muitos, a palavra “networking” ainda carrega um tom de artificialidade. Mas, na prática, ela representa algo simples: criar pontes com pessoas que compartilham interesses profissionais ou acadêmicos.

Aborde pessoas que estejam sozinhas ou em grupos pequenos. Isso facilita a aproximação;

Apresente-se com clareza: diga seu nome, o que estuda e quais áreas te interessam;

Compartilhe seu LinkedIn ou outras formas de contato de maneira natural;

Demonstre curiosidade pelo trabalho do outro. Isso fortalece as conexões genuínas.

