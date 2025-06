Como participar de debates acadêmicos de forma construtiva e ampliar seu impacto no mercado

Participar de debates e discussões acadêmicas vai muito além de ter algo a dizer — trata-se de saber como contribuir de maneira respeitosa, estratégica e construtiva.

Em um ambiente universitário, onde diferentes visões de mundo se encontram, a capacidade de dialogar com empatia e transformar divergências em aprendizado coletivo é uma habilidade essencial.

Saiba diferenciar debate, discussão e diálogo para ajustar sua postura ao contexto

Muitos estudantes entram em debates acadêmicos com a ideia de “vencer” argumentos, mas nem sempre esse é o foco.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outra

O debate pode ser competitivo, a discussão busca um entendimento comum, e o diálogo privilegia a escuta ativa e o aprendizado mútuo.

Reconhecer essas nuances ajuda a dosar sua abordagem e alcançar trocas mais produtivas.

Desenvolva escuta ativa para fortalecer seu papel em qualquer conversa

Estar presente em um debate é mais do que esperar sua vez de falar.

Escutar ativamente significa prestar atenção real no que o outro está dizendo, fazer perguntas genuínas e até reformular o argumento do outro para mostrar que você compreendeu.

Isso cria um ambiente de respeito e abre espaço para conexões mais profundas — mesmo quando há discordância.

Promova uma cultura de debate saudável nos espaços que você frequenta

Seja em grupos de estudo, centros acadêmicos ou salas de aula, incentive regras de convivência que favoreçam o diálogo respeitoso.

Combine expectativas, delimite o tempo de fala e proponha atividades participativas, como mesas redondas ou debates com mediação.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Construir essa postura leva tempo, mas os benefícios são duradouros: mais do que impressionar em uma apresentação ou discussão, você estará cultivando uma reputação de líder colaborativo e pensador estratégico.

E isso, no longo prazo, pode abrir portas dentro e fora da universidade.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI