Como fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática? Basta uma frase

Aprenda uma técnica simples para obter respostas detalhadas do ChatGPT, mesmo sem conhecimento técnico

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h03.

Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.

Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.

Essa estratégia é ideal para:

  • Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente

  • Estudantes em busca de apoio para revisões

  • Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado

  • Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

  • “Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”

  • “Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”

  • “Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”

Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.

A grande oportunidade

Dominar a arte de dar bons comandos ao ChatGPT é uma habilidade estratégica que diferencia profissionais em qualquer área. Saber transformar informações complexas em conteúdo útil é uma vantagem competitiva.]

