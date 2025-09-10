Carreira

Este recurso pouco explorado muda o tom das respostas do ChatGPT; veja como usar

Um ajuste simples no prompt permite personalizar o estilo das respostas do ChatGPT e torná-las mais úteis

Interface do ChatGPT: respostas certeiras para assuntos variados — de história dos Estados Unidos a receitas culinárias (Gabby Jones/Bloomberg)

Guilherme Santiago
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h07.

Quem usa o ChatGPT com frequência já percebeu: a IA tende a responder em um tom neutro, formal e, às vezes, distante. Mas isso não significa que você precise aceitar esse padrão.

Existe um recurso pouco explorado: definir o tom ou o papel que o ChatGPT deve adotar no início do prompt. Ao indicar que ele deve escrever “como um professor paciente”, “como um consultor de negócios” ou “de forma criativa e descontraída”, você muda o estilo da resposta sem perder qualidade.

Por que isso funciona

O ChatGPT é treinado para ajustar a linguagem de acordo com o contexto. Ao receber um pedido claro sobre o estilo, ele reorganiza vocabulário, exemplos e estrutura do texto para se alinhar ao que você precisa.

Essa técnica é útil em várias situações:

  • Criar conteúdos de marketing com voz específica da marca

  • Explicar temas complexos de forma acessível para iniciantes

  • Redigir mensagens institucionais com tom profissional

  • Produzir roteiros ou textos criativos sob demanda

Com poucas palavras no início do comando, você transforma a experiência de uso.

Como usar na prática

Exemplos de prompts:

  • “Explique este tema como um professor do ensino médio explicaria para adolescentes.”

  • “Crie um resumo de negócios no tom de um relatório executivo para investidores.”

  • “Descreva essa tecnologia de forma leve e descontraída, como se fosse um blog.”

Essas instruções simples ajudam a IA a entregar um resultado sob medida.

A grande oportunidade

Personalizar a inteligência artificial ao seu estilo é uma habilidade que pode destacar qualquer profissional. Em um mercado competitivo, quem domina a comunicação com a IA tem vantagem clara em produtividade e criatividade.

