Este recurso pouco explorado muda o tom das respostas do ChatGPT; veja como usar

Quem usa o ChatGPT com frequência já percebeu: a IA tende a responder em um tom neutro, formal e, às vezes, distante. Mas isso não significa que você precise aceitar esse padrão.

Existe um recurso pouco explorado: definir o tom ou o papel que o ChatGPT deve adotar no início do prompt. Ao indicar que ele deve escrever “como um professor paciente”, “como um consultor de negócios” ou “de forma criativa e descontraída”, você muda o estilo da resposta sem perder qualidade.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Por que isso funciona

O ChatGPT é treinado para ajustar a linguagem de acordo com o contexto. Ao receber um pedido claro sobre o estilo, ele reorganiza vocabulário, exemplos e estrutura do texto para se alinhar ao que você precisa.

Essa técnica é útil em várias situações:

Criar conteúdos de marketing com voz específica da marca

Explicar temas complexos de forma acessível para iniciantes

Redigir mensagens institucionais com tom profissional

Produzir roteiros ou textos criativos sob demanda

Com poucas palavras no início do comando, você transforma a experiência de uso.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Como usar na prática

Exemplos de prompts:

“Explique este tema como um professor do ensino médio explicaria para adolescentes .”

“Crie um resumo de negócios no tom de um relatório executivo para investidores .”

“Descreva essa tecnologia de forma leve e descontraída, como se fosse um blog.”

Essas instruções simples ajudam a IA a entregar um resultado sob medida.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

Personalizar a inteligência artificial ao seu estilo é uma habilidade que pode destacar qualquer profissional. Em um mercado competitivo, quem domina a comunicação com a IA tem vantagem clara em produtividade e criatividade.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul. São 4 aulas online, certificado e conteúdo prático por apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.