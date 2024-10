Como 'falhar' de maneira produtiva, segundo professora de Harvard

O caminho para o sucesso muitas vezes passa por fracassos que se tornam ensinamentos valiosos. O exemplo de Jeff Bezos é um clássico: antes de transformar a Amazon no maior marketplace do mundo, ele criou o zShops, uma plataforma que não conseguiu atrair usuários devido à complexidade do sistema. No entanto, mesmo com o fracasso inicial, a primeira empresa abriu caminho para o desenvolvimento do atual Amazon Marketplace, que abriga milhões de vendedores. As informações são da CNBC.

Segundo Amy Edmondson, professora da Harvard Business School, erros podem ser produtivos se levarem a descobertas e ensinamentos para o futuro. Fracassos bem-sucedidos, ou “produtivos”, ajudam a entender “o que o caminho exige”, explica Edmondson. Com base em sua experiência, ela recomenda quatro pontos essenciais para falhar de maneira produtiva em um projeto:

Experimente em “território desconhecido”

Buscar um objetivo em um campo onde você não tem experiência anterior é fundamental. Atividades novas representam um território desconhecido, que tende a trazer erros inevitáveis. Edmondson observa que quando algo é completamente novo, como aprender um instrumento ou escrever um livro inédito, a possibilidade de falhar é parte do processo de aprendizagem.

Defina um objetivo claro

É importante estabelecer metas concretas para cada nova iniciativa, pois elas orientam o aprendizado e ajudam a monitorar o progresso. O objetivo não precisa ser ambicioso — pode ser um marco mais simples, como correr uma milha em sete minutos. O essencial é manter o foco e agir com intenção, aprendendo com cada tentativa.

Faça pesquisas preliminares

Em território novo, a pesquisa prévia é essencial para iniciar um projeto com uma base sólida. Edmondson reforça que, mesmo sendo um campo desconhecido, é possível reduzir erros ao estudar etapas e práticas recomendadas para o nível de habilidade inicial. Dessa forma, você pode evitar falhas básicas e direcionar os esforços de maneira mais eficaz.

Mantenha as falhas em uma escala controlada

Evite esgotar recursos em um projeto piloto. Em vez de lançar um novo produto em grande escala, por exemplo, a sugestão de Edmondson é testá-lo em uma fase menor. Isso permite ajustes e correções antes de um lançamento definitivo, garantindo que eventuais falhas ocorram em uma escala que não comprometa todo o projeto.