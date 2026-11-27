Dá para ser a pessoa mais preparada da reunião, dominar a parte técnica e conhecer bem as próprias emoções. E, mesmo assim, sair dela deixando os colegas com a sensação de que não foram ouvidos, ou com medo de discordar.

É essa lacuna que o coach executivo Marcel Schwantes chama de inteligência relacional. Em coluna publicada na revista americana Inc., ele propõe cinco perguntas para cada um testar a própria. A régua é simples: quem consegue responder "sim", com honestidade, a pelo menos quatro delas provavelmente vai bem.

O argumento de Schwantes é que essa habilidade ganha peso justamente agora. Com a inteligência artificial mudando o jeito de trabalhar, decidir e resolver problemas, a capacidade técnica fica cada vez mais acessível. Saber lidar com gente, não.

O passo seguinte à inteligência emocional

A inteligência emocional ajuda a reconhecer e administrar emoções, inclusive as próprias.

A relacional parte dessa base e olha para o que acontece entre as pessoas: como alguém se conecta, lida com diferenças, constrói confiança e cria relações em que os outros conseguem dar o melhor de si.

Uma pessoa pode ser brilhante e autoconsciente e ainda assim fazer a equipe se sentir ignorada. As perguntas servem para flagrar esse ponto cego.

1. Você presta atenção de verdade quando alguém fala?

Estar na sala não é o mesmo que ouvir. Todo mundo já conversou com um chefe que parecia atento enquanto, na cabeça, montava a resposta.

Quem tem inteligência relacional alta deixa as distrações de lado, escuta para entender e mostra que a preocupação do outro importa. Schwantes sugere um teste para a próxima conversa individual com alguém do time: não olhar o celular, não interromper e não correr para dar conselho.

2. Você valoriza as pessoas além do que elas entregam?

Reconhecer o trabalho é uma parte. A outra é lembrar que quem faz o trabalho tem família, contas para pagar e uma vida fora do escritório.

O exemplo do colunista é Bob Chapman, CEO da Barry-Wehmiller, fabricante americana de equipamentos industriais. Na crise financeira de 2008 e 2009, as encomendas despencaram e as demissões pareciam o caminho óbvio. Chapman escolheu outro: uma licença não remunerada que valeu para a empresa inteira. Todos abriram mão de alguns dias de salário, e ninguém perdeu o plano de saúde. Segundo a Kellogg School of Management, da Northwestern University, a decisão ajudou a criar confiança entre os funcionários e a alta liderança.

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3. Você pergunta antes de tirar conclusões?

Quando alguém decepciona, discorda ou erra com a gente, a tendência é preencher as lacunas com suposições. E elas costumam estar erradas.

O caminho que Schwantes propõe é perguntar primeiro e procurar o que está por trás do problema antes de apontar culpados. Uma frase como "me ajuda a entender o que aconteceu" pode transformar uma conversa defensiva em uma conversa produtiva.

4. As pessoas conseguem discordar de você sem medo?

A pergunta aqui incomoda: a equipe se sente livre para questionar suas decisões ou aprendeu que ficar quieta é mais seguro?

Líderes com inteligência relacional recebem bem a discordância respeitosa, principalmente quando ela traz uma verdade incômoda. Para Schwantes, o cargo garante a palavra final, mas não a exclusividade das boas ideias.

5. Quando uma relação se desgasta, você conserta?

Todo líder erra. O teste, segundo o colunista, está no que vem depois: assumir o erro, pedir feedback e reconstruir a confiança, em vez de se esconder atrás do cargo ou esperar que todos finjam que nada aconteceu.

O caso que ele cita é o da Starbucks. Em 2018, dois homens negros foram presos injustamente enquanto esperavam uma reunião de negócios em uma loja da rede na Filadélfia, nos Estados Unidos. O então CEO, Kevin Johnson, viajou para encontrá-los e pedir desculpas pessoalmente. A empresa fechou mais de 8 mil lojas próprias no país durante uma tarde para treinar os funcionários contra o viés racial. Segundo a MIT Sloan, essa resposta veio depois de um primeiro comunicado que ficou aquém do necessário.

Para Schwantes, assumir a responsabilidade é reconhecer o dano e mudar o que for preciso para que ele não se repita. Um pedido de desculpas sincero, seguido de mudança de comportamento, faz mais por uma relação do que muita nota oficial bem redigida.

Não é só para quem tem cargo de chefia

Os exemplos da coluna vêm de CEOs, mas as perguntas servem para quem está começando. Ouvir sem ensaiar a resposta, perguntar antes de julgar e pedir desculpas quando erra pesam numa primeira reunião de equipe, num estágio ou num trabalho em grupo da faculdade. São atitudes ligadas a habilidades da inteligência emocional, como empatia e gestão de conflitos, e podem ser treinadas.

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Para Schwantes, o futuro vai premiar quem souber usar máquinas superinteligentes, mas vai pertencer a quem ainda souber liderar pessoas. As máquinas seguem ficando mais espertas. Ouvir alguém de verdade continua sendo trabalho de gente.

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