O colunista americano Bill Murphy Jr. resolveu testar uma ideia no feriado de Ação de Graças. Pediu ao ChatGPT que sugerisse coisas pelas quais ele deveria ser grato e saiu da conversa com 144 itens.

Os previsíveis estavam lá: a mulher, a filha, os pais, os irmãos, os amigos. Os que mais o surpreenderam eram de outro tipo, como um emprego que ele largou depois de um dia.

Murphy, que escreve para a revista Inc., explica por que confiou a tarefa a uma inteligência artificial. Ele usa o ChatGPT para quase tudo: planos de negócio, viagens de esqui, treinos do time de futebol infantil que comanda, presentes de aniversário e de Natal e até para achar padrões entre os milhares de artigos que já escreveu. A essa altura, concluiu, a ferramenta sabe bastante sobre ele.

A lista que veio da máquina não foi publicada como saiu. Murphy diz que a editou bastante antes de mandá-la aos leitores da sua newsletter, a Understandably.

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Uma geladeira quebrada e um emprego de um dia

Os itens mais curiosos da lista têm algo em comum: na época, ninguém diria que eram motivo de agradecimento.

Um deles é um emprego na área jurídica da Receita Federal americana, o IRS, em que Murphy nunca se encaixou. Hoje ele usa a experiência como régua para comparar todo o resto. Outro é o emprego no Departamento de Assuntos de Veteranos que ele abandonou depois de um dia. Murphy conta que ganhou mais dinheiro escrevendo sobre o episódio do que recebeu pelo trabalho.

Tem também uma geladeira quebrada que, por um caminho indireto, o colocou no lugar certo para impedir que uma menina fosse atropelada. E o Craigslist, site de classificados por onde ele encontrou Lily, a cachorra que o acompanhou de 2004 a 2011.

Alguns itens falam de tempo. Murphy agradece por ter crescido antes da internet, mas jovem o bastante para construir uma carreira nela. E por ter chegado à vida adulta antes da inteligência artificial, a tempo de usá-la e ajudar a decidir para onde ela vai.

Agradecer à infância terrível

O colunista tem uma referência favorita para esse tipo de gratidão. Um dos textos dele mais lidos na Inc. foi sobre o discurso de Robert Downey Jr. no Oscar de 2024, que começou assim: "Gostaria de agradecer à minha infância terrível e à Academia, nessa ordem".

Murphy aplica a mesma lógica ao envelhecimento. A cunhada dele chama o problema de caso agudo de "aniversários demais". Ele admite que é chato, mas diz que cada fio branco lembra que ninguém fica aqui para sempre e que, por isso, vale aproveitar, preservar e se preparar.

O que a psicologia diz sobre o caminho que não aconteceu

A gratidão é um dos temas mais estudados da psicologia positiva. Em 2003, os psicólogos Robert Emmons, da Universidade da Califórnia em Davis, e Michael McCullough, da Universidade de Miami, pediram a universitários que listassem toda semana coisas pelas quais eram gratos. Comparados a quem anotava aborrecimentos, eles se sentiram melhor em relação à vida e mais otimistas.

Um estudo de 2008 trouxe uma nuance. Os pesquisadores Minkyung Koo, Sara Algoe, Timothy Wilson e Daniel Gilbert partiram de uma suspeita: lembrar das coisas boas pode ter efeito pequeno, porque a gente se acostuma com elas. Então testaram outro caminho.

Universitários escolheram um acontecimento bom da própria vida. Uma parte escreveu como ele poderia nunca ter acontecido. Outra parte escreveu como ele entrou na vida delas. O primeiro grupo relatou humor mais positivo. E quase ninguém previu isso: quando outros estudantes foram perguntados, apostaram que o exercício do "e se não tivesse acontecido" faria as pessoas se sentirem igual ou pior.

O mesmo padrão apareceu entre casais juntos havia pelo menos cinco anos. Quem escreveu sobre como poderia nunca ter conhecido o parceiro teve o maior aumento de satisfação com a relação. Os próprios autores ressaltam que os efeitos foram modestos e que os participantes escreveram uma única vez.

A lista de Murphy faz um movimento parecido. Ligar um emprego frustrado ao que veio depois obriga a enxergar um caminho que poderia ter sido outro.

Como fazer o exercício, com ou sem IA

Murphy fecha a coluna com duas perguntas para o leitor:

O que pareceu um desastre na época e hoje dá motivo de gratidão?

O que está acontecendo agora pelo qual você talvez seja grato depois?

O estudo de 2008 sugere uma terceira: escolha algo bom da sua vida, como um amigo, um curso ou uma oportunidade, e escreva como ele poderia nunca ter acontecido.

A inteligência artificial pode ajudar a puxar lembranças, como aconteceu com Murphy. Mas ele mesmo editou a lista antes de publicá-la. Decidir o que faz sentido, e por quê, é trabalho de autoconhecimento.

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A lista do ChatGPT tinha 144 itens. A parte difícil, decidir quais eram verdade, continuou sendo dele.

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