Como este negócio virou um império de US$ 1 bilhão em vendas com frutas vermelhas

Steve Magami tinha uma missão clara: acabar com o jogo de sorte ou azar que os consumidores enfrentam ao comprar frutas vermelhas nos Estados Unidos.

A insatisfação recorrente com a baixa consistência no sabor desses produtos nos supermercados foi o que ele precisava para fundar, ao lado de Thomas Snyder, a Fruitist — uma marca que ultrapassou US$ 1 bilhão em vendas totais. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Investimento e tração de capital estratégico

A Fruitist já levantou US$ 693 milhões em capital próprio e dívida. Entre os investidores está o bilionário Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates.

Hoje, segundo Magami, a empresa precisa afastar interessados.

"É tão único porque estamos revolucionando esse setor adormecido. Há muita sustentabilidade nisso e é uma jogada de alto impacto" explica

Inovação agrícola com mentalidade de startup

Em um cenário onde as empresas disruptivas são frequentemente associadas à tecnologia digital, a Fruitist mostra que inovação também é possível em setores analógicos.

O investimento total já supera os US$ 600 milhões e foi destinado à implementação de operações agrícolas de alta tecnologia em sete países, além dos EUA: Peru, México, Chile, Marrocos, Egito, China e Índia.

O diferencial está na precisão das operações e no uso intenso de dados. Cada detalhe é medido, cada variável controlada.

O objetivo? Garantir uma experiência de consumo superior, sempre.

“Estamos aumentando o tráfego de clientes, [e] eles estão lucrando mais por centímetro quadrado de prateleira. Praticamente não há perdas conosco”, afirmou Magami.

