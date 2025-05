5 comandos do ChatGPT que você precisa conhecer antes de uma entrevista de emprego

A cena é conhecida: o e-mail de confirmação chega, a entrevista está marcada e, de repente, o estômago parece encolher. O que vão perguntar? Como responder? O que dizer sobre aquela transição de carreira que ainda te deixa inseguro?

Em vez de recorrer a dezenas de abas abertas com conselhos contraditórios, cada vez mais candidatos têm recorrido a um aliado discreto — mas poderoso. E ele está a poucos cliques de distância: o ChatGPT.

Faça parte da próxima geração de especialistas em IA. Em treinamento exclusivo da Saint Paul, participantes vão aprender do zero como usar ferramentas de IA. Inscreva-se por apenas R$ 37 clicando aqui.

Sim, a mesma inteligência artificial usada para programar códigos, traduzir textos ou montar roteiros também pode ser seu “treinador pessoal” antes de uma conversa decisiva com o recrutador. A chave está em saber exatamente o que perguntar.

Selecionamos cinco comandos prontos que revelam o verdadeiro potencial da IA quando aplicada ao seu momento profissional. Eles não substituem a preparação, mas otimizam o que você já sabe e te ajudam a se expressar melhor.

Veja 5 comandos para conhecer antes de uma entrevista

1. “Simule uma entrevista para o cargo de [nome do cargo], considerando minha experiência em [área/setor]”

Esse comando transforma a IA em um entrevistador fictício, que adapta as perguntas ao setor escolhido. Se você é de marketing, vai receber questões sobre métricas, campanhas e branding. Se é de logística, o foco muda para operação, prazos e eficiência.

Não fique para trás. Por R$ 37, você vai aprender do zero como aplicar ferramentas de IA na sua carreira. Para garantir vaga, clique aqui.

2. “Liste as competências mais valorizadas para a vaga de [nome do cargo] em empresas como [nome da empresa ou segmento]”

Essa simples frase pode ajudar você a descobrir o que realmente importa para quem está do outro lado da mesa. As competências listadas servem de norte para suas respostas e ajudam a alinhar o discurso com o que o mercado está buscando.

3. “Me ajude a explicar esta experiência profissional de forma mais estratégica: [descreva a experiência]”

Muitas vezes, o problema não é o que você fez, mas como você conta. Esse prompt transforma um parágrafo técnico ou burocrático em uma narrativa clara e impactante, conectando resultados com competências comportamentais e visão de negócio.

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

4. “Quais são os erros mais comuns em entrevistas para a vaga de [cargo]?”

Conhecer os obstáculos é tão importante quanto conhecer os acertos. Ao listar os deslizes mais frequentes — como respostas vagas, falta de repertório ou postura hesitante —, o ChatGPT permite que você ajuste sua abordagem e evite armadilhas comuns.

5. “Crie um pitch de apresentação pessoal com até 1 minuto para uma entrevista na área de [área]”

Esse comando ajuda a preparar a resposta para aquela pergunta que abre quase todas as entrevistas: “Me fale sobre você.” O resultado? Uma apresentação concisa, bem estruturada e com começo, meio e fim, que pode ser adaptada para diferentes contextos — do RH tradicional ao recrutador de uma startup.

Esse curso ensina IA do zero

Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor.

Durante o treinamento, os alunos irão:

Conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado.

Descobrir os bastidores de casos de sucesso.

Traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA