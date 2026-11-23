Planejamento da rotina e técnicas de aprendizagem ajudam profissionais a conciliar trabalho e formação executiva (Imagem gerada por IA/Exame)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 05h01.
O expediente termina, mas a lista de compromissos ainda inclui leituras, trabalhos e aulas de uma pós-graduação. Depois de um dia de reuniões e decisões, encontrar disposição para estudar pode ser tão difícil quanto conseguir espaço na agenda.
Para profissionais que ocupam posições de liderança ou pretendem avançar na carreira, a situação representa um desafio.
A qualificação exige dedicação, enquanto as responsabilidades do trabalho continuam demandando atenção e resultados.
A solução envolve escolhas sobre a organização da rotina, mas também sobre os métodos utilizados para aprender.
Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.
Uma revisão científica publicada em 2013 na revista Psychological Science in the Public Interest analisou dez técnicas de aprendizagem, considerando seus efeitos sobre a retenção de conhecimentos.
Os pesquisadores identificaram que distribuir sessões de estudo ao longo do tempo e realizar testes práticos estavam entre as estratégias com melhores resultados.
A chamada prática distribuída consiste em estudar determinado conteúdo em diferentes momentos, evitando concentrar toda a preparação em uma única sessão prolongada.
Já os testes práticos ajudam a recuperar informações da memória e identificar assuntos que precisam ser revisados.
Para profissionais com agendas limitadas, essas técnicas podem tornar o estudo mais produtivo do que depender exclusivamente de leituras repetidas.
Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.
Antes de iniciar uma formação, é importante avaliar quantas horas semanais serão necessárias para acompanhar aulas, realizar atividades e revisar conteúdos.
A disponibilidade precisa considerar deslocamentos, compromissos pessoais e períodos de maior demanda profissional.
Uma alternativa é distribuir as atividades conforme o nível de concentração exigido. Leituras introdutórias podem ocupar períodos mais curtos, enquanto exercícios complexos precisam de horários com menos interrupções.
Definir antecipadamente os momentos de estudo reduz a necessidade de reorganizar toda a agenda a cada semana.
A tentativa de compensar a falta de tempo reduzindo as horas de sono pode comprometer o próprio desempenho.
Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), adultos entre 18 e 60 anos devem dormir pelo menos sete horas por noite.
O sono adequado contribui para funções como atenção e memória, utilizadas tanto durante os estudos quanto nas atividades profissionais.
Por isso, a organização da rotina deve preservar períodos de recuperação, especialmente quando a formação envolve avaliações e entregas frequentes.
Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.
Relacionar os conteúdos estudados a situações profissionais pode ajudar a identificar aplicações para os novos conhecimentos.
Outra possibilidade é compartilhar aprendizados com colegas, discutindo conceitos e diferentes maneiras de resolver problemas.
Ao escolher uma formação executiva, vale avaliar a carga horária, a modalidade das aulas e a flexibilidade para acompanhar atividades.
O formato precisa ser compatível com a rotina, permitindo que o desenvolvimento profissional aconteça sem comprometer as entregas do trabalho ou o tempo necessário para descansar.