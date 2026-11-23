O expediente termina, mas a lista de compromissos ainda inclui leituras, trabalhos e aulas de uma pós-graduação. Depois de um dia de reuniões e decisões, encontrar disposição para estudar pode ser tão difícil quanto conseguir espaço na agenda.

Para profissionais que ocupam posições de liderança ou pretendem avançar na carreira, a situação representa um desafio.

A qualificação exige dedicação, enquanto as responsabilidades do trabalho continuam demandando atenção e resultados.

A solução envolve escolhas sobre a organização da rotina, mas também sobre os métodos utilizados para aprender.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Por que estudar mais horas nem sempre significa aprender melhor?

Uma revisão científica publicada em 2013 na revista Psychological Science in the Public Interest analisou dez técnicas de aprendizagem, considerando seus efeitos sobre a retenção de conhecimentos.

Os pesquisadores identificaram que distribuir sessões de estudo ao longo do tempo e realizar testes práticos estavam entre as estratégias com melhores resultados.

A chamada prática distribuída consiste em estudar determinado conteúdo em diferentes momentos, evitando concentrar toda a preparação em uma única sessão prolongada.

Já os testes práticos ajudam a recuperar informações da memória e identificar assuntos que precisam ser revisados.

Para profissionais com agendas limitadas, essas técnicas podem tornar o estudo mais produtivo do que depender exclusivamente de leituras repetidas.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Como organizar os estudos sem prejudicar o trabalho?

Antes de iniciar uma formação, é importante avaliar quantas horas semanais serão necessárias para acompanhar aulas, realizar atividades e revisar conteúdos.

A disponibilidade precisa considerar deslocamentos, compromissos pessoais e períodos de maior demanda profissional.

Uma alternativa é distribuir as atividades conforme o nível de concentração exigido. Leituras introdutórias podem ocupar períodos mais curtos, enquanto exercícios complexos precisam de horários com menos interrupções.

Definir antecipadamente os momentos de estudo reduz a necessidade de reorganizar toda a agenda a cada semana.

Qual é o papel do descanso na aprendizagem?

A tentativa de compensar a falta de tempo reduzindo as horas de sono pode comprometer o próprio desempenho.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), adultos entre 18 e 60 anos devem dormir pelo menos sete horas por noite.

O sono adequado contribui para funções como atenção e memória, utilizadas tanto durante os estudos quanto nas atividades profissionais.

Por isso, a organização da rotina deve preservar períodos de recuperação, especialmente quando a formação envolve avaliações e entregas frequentes.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Como aproveitar melhor os conhecimentos adquiridos?

Relacionar os conteúdos estudados a situações profissionais pode ajudar a identificar aplicações para os novos conhecimentos.

Outra possibilidade é compartilhar aprendizados com colegas, discutindo conceitos e diferentes maneiras de resolver problemas.

Ao escolher uma formação executiva, vale avaliar a carga horária, a modalidade das aulas e a flexibilidade para acompanhar atividades.

O formato precisa ser compatível com a rotina, permitindo que o desenvolvimento profissional aconteça sem comprometer as entregas do trabalho ou o tempo necessário para descansar.