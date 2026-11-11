Vale a pena pagar para estudar? O que as pesquisas dizem sobre o retorno na carreira

Uma especialização pode custar milhares de reais e ocupar boa parte das noites ou dos finais de semana. Para quem já está empregado, a decisão de voltar a estudar envolve uma aposta: o conhecimento adquirido será suficiente para conquistar uma promoção, mudar de cargo ou alcançar uma remuneração maior?

A dúvida ganha relevância com a expansão da inteligência artificial, que vem alterando as competências exigidas em diferentes profissões.

Pesquisas internacionais oferecem indicadores sobre o valor da qualificação, embora os resultados não sejam iguais para todos os profissionais.

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O que os estudos mostram sobre o retorno financeiro?

O relatório Education at a Glance 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aponta que trabalhadores com ensino superior recebem, em média, 54% mais do que aqueles cuja maior escolaridade é o ensino médio.

A vantagem chega a 80% entre profissionais com mestrado, doutorado ou formação equivalente, considerando a mesma referência de escolaridade.

Experiência profissional, setor de atuação e oportunidades disponíveis também influenciam os rendimentos.

Por que algumas qualificações são mais valorizadas?

A remuneração depende, entre outros fatores, da demanda das empresas por determinados conhecimentos.

O Global AI Jobs Barometer 2025, da PwC, identificou que vagas que exigiam habilidades em inteligência artificial ofereciam salários, em média, 56% superiores aos de funções semelhantes sem essa exigência.

Ainda assim, os resultados indicam que competências tecnológicas específicas podem representar uma vantagem no mercado, especialmente quando associadas à experiência profissional.

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Como avaliar se um curso compensa?

O investimento deve considerar mensalidades, materiais, deslocamento e o tempo dedicado aos estudos.

Para profissionais que precisam reduzir a jornada de trabalho durante a formação, eventuais perdas de renda também entram nessa avaliação.

O retorno financeiro nem sempre aparece imediatamente após a conclusão do curso. Ele pode ocorrer por meio de uma promoção, mudança de emprego ou acesso a funções com maior remuneração.

Antes da matrícula, vale pesquisar as faixas salariais das posições desejadas e identificar quais qualificações aparecem com frequência nos processos seletivos.

Outro aspecto importante é verificar se o conteúdo permitirá desenvolver competências que ainda não fazem parte da experiência profissional.

A possibilidade de aplicar o aprendizado no trabalho pode contribuir para demonstrar resultados e assumir novas responsabilidades.

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O que considerar antes de investir em IA?

Cursos sobre análise de dados, automação e inteligência artificial aplicada aos negócios podem atender diferentes necessidades profissionais.

A escolha deve considerar a experiência dos professores, a atualização do conteúdo e a possibilidade de desenvolver projetos práticos.

Para quem já ocupa uma posição de liderança, formações que relacionam tecnologia a decisões de gestão podem ser mais pertinentes do que treinamentos concentrados no uso de ferramentas isoladas.

O retorno da qualificação depende de como as competências adquiridas serão utilizadas.