Como balancear o trabalho com a vida pessoal sem morar na Espanha

Você deve ter visto a notícia sobre a possível redução da jornada semanal de trabalho de quem atua na Espanha (de 40 horas para 37,5 horas por semana). A medida ainda precisa passar pelo Congresso, mas o meu foco não é discutir a proposta nem julgá-la. Estou mais interessada em comentar sobre o que ela pretende: gerar melhor balanço entre a vida pessoal e a profissional.

Na verdade, a intenção deste artigo é reunir algumas dicas para quem viu essa notícia e desejou mudar-se correndo para o país europeu. Você não precisa necessariamente arrumar as malas para desfrutar de uma rotina mais equilibrada.

Com isso, não quero diminuir a importância de medidas como essa em discussão na Espanha, mas ajudar quem está aqui, em solo brasileiro, tentando viver melhor. Se é esse o seu caso, minha primeira recomendação é pensar no que significa esse “balanço” para você.

Já adianto que não existe uma resposta certa, afinal, esse conceito é muito particular e varia de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, tem a ver com estar presente nos momentos que realmente importam — seja compartilhando o café da manhã com minha família antes de um dia corrido, seja reservando parte do meu dia para me atualizar sobre o mundo do trabalho sem comprometer o tempo com minha filha.

Para você, no entanto, pode ser diferente e está tudo bem.

A partir dessa investigação é que conseguimos identificar o que está atrapalhando o alcance dessa meta. No meu caso, foi importante ajustar meu horário de trabalho quando eu fazia pós-graduação e também hoje que a minha menina está na escola.

Claro que esse tipo de adaptação depende também da sua empresa e eu tenho a felicidade de atuar em uma que é flexível. Só que essa não é a realidade de todo mundo, eu sei.

Por isso, reuni algumas dicas que podem ajudar diferentes pessoas:

Negocie flexibilidade sempre que possível: caso a sua empresa não tenha uma política formal de trabalho flexível, avalie a possibilidade de acordos informais, como ajustes pontuais de horário ou dias de home office. Para isso, no entanto, é preciso ter atenção com as entregas, conforme detalhado na dica abaixo.

caso a sua empresa não tenha uma política formal de trabalho flexível, avalie a possibilidade de acordos informais, como ajustes pontuais de horário ou dias de home office. Para isso, no entanto, é preciso ter atenção com as entregas, conforme detalhado na dica abaixo. Demonstre seu compromisso com os resultados: muitas vezes, falta confiança da liderança em flexibilizar a jornada por conta de um receio que isso vai afetar as entregas. Se for este o caso, mostre que seu desempenho não depende de onde e quando você trabalha — sua preocupação maior é com o resultado. Mantenha uma comunicação clara sobre suas atividades, cumpra prazos e foque na qualidade das suas entregas. Quanto mais você demonstrar consistência e responsabilidade, maior será a abertura para negociar ajustes na sua rotina.

muitas vezes, falta confiança da liderança em flexibilizar a jornada por conta de um receio que isso vai afetar as entregas. Se for este o caso, mostre que seu desempenho não depende de onde e quando você trabalha — sua preocupação maior é com o resultado. Mantenha uma comunicação clara sobre suas atividades, cumpra prazos e foque na qualidade das suas entregas. Quanto mais você demonstrar consistência e responsabilidade, maior será a abertura para negociar ajustes na sua rotina. Organize sua rotina com pequenas pausas: momentos de descanso ao longo do dia ajudam a manter a produtividade e evitam o esgotamento. Levantar-se para tomar um café ou dar uma volta rápida pode fazer a diferença.

momentos de descanso ao longo do dia ajudam a manter a produtividade e evitam o esgotamento. Levantar-se para tomar um café ou dar uma volta rápida pode fazer a diferença. Defina momentos inegociáveis para sua vida pessoal: seja um jantar com a família, um tempo de qualidade com amigos e amigas ou um hobby, proteja esses momentos como parte essencial da sua rotina.

seja um jantar com a família, um tempo de qualidade com amigos e amigas ou um hobby, proteja esses momentos como parte essencial da sua rotina. Aprenda a dizer "não": muitas vezes, a sobrecarga vem da dificuldade de recusar demandas excessivas. Avalie suas prioridades e estabeleça limites saudáveis.

muitas vezes, a sobrecarga vem da dificuldade de recusar demandas excessivas. Avalie suas prioridades e estabeleça limites saudáveis. Pratique a desconexão digital: sempre que possível, invista em um tempo offline. É importante fazermos atividades que não envolvam telas, como ler um livro, praticar um esporte, cozinhar ou simplesmente aproveitar um momento ao ar livre. Desligar notificações e estabelecer horários sem celular também pode ajudar a reduzir o estresse e a melhorar o foco, como expliquei no meu último artigo.

sempre que possível, invista em um tempo offline. É importante fazermos atividades que não envolvam telas, como ler um livro, praticar um esporte, cozinhar ou simplesmente aproveitar um momento ao ar livre. Desligar notificações e estabelecer horários sem celular também pode ajudar a reduzir o estresse e a melhorar o foco, como expliquei no meu último artigo. Aproveite melhor o tempo livre: se desconectar do trabalho não significa apenas não responder mensagens, mas investir o tempo livre em atividades prazerosas e que tragam bem-estar, como praticar esportes, ler ou simplesmente relaxar com a família.

Sei que nem sempre é fácil e que cada realidade exige um conjunto de práticas diferentes, mas acredito que, no que estiver ao nosso alcance, devemos buscar essa maior qualidade de vida. E isso requer, entre outras coisas, autoconhecimento.

Por isso, o mais importante é entender o que realmente faz sentido para você e encontrar estratégias para, aos poucos, tornar o plano viável.