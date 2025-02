Brasil e Espanha elevam relações bilaterais e realizarão cúpulas com presidentes

Brasil e Espanha assinaram a constituição da primeira comissão permanente bilateral e decidiram elevar as reuniões entre os dois países ao status de cúpulas, lideradas por seus presidentes, o nível "de parceiros estratégicos do mais alto nível", nas palavras do ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares.

O chefe da diplomacia espanhola concedeu uma entrevista coletiva em Madri ao lado do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que agradeceu à Espanha por seu constante apoio ao acordo entre Mercosul e União Europeia e enfatizou a importância da geopolítica em um contexto no qual o "unilateralismo comercial" e o protecionismo estão voltando.

O Brasil será o primeiro país latino-americano com o qual a Espanha realizará cúpulas do mais alto nível, um sinal de que a decisão adotada nesta segunda-feira é um "marco" nas relações bilaterais e da importância que o governo espanhol atribui ao país sul-americano, membro do G20 e dos Brics, como parceiro no contexto latino-americano e mundial.

Albares destacou a "extraordinária harmonia" entre os governos de Pedro Sánchez e Luiz Inácio Lula da Silva e expressou seu apoio ao trabalho "lado a lado" em questões bilaterais e na agenda global.

Juntamente com Vieira, Albares analisou os riscos que ameaçam a democracia, como protegê-la contra os avanços da extrema direita, e defendeu o fortalecimento das relações políticas e diplomáticas, bem como das relações econômicas, que já é um terreno fértil, pois a Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil.