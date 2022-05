Como a pressa pode afetar o crescimento profissional?

Falar do avanço da comunicação por conta da internet e das redes sociais já se tornou um clichê, mas é imprescindível lembrar do impacto que os conteúdos presentes nas redes têm na vida das pessoas.

São publicados cada vez mais vídeos, fotos e textos falando sobre produtividade, desenvolvimento pessoal e principalmente sobre o sucesso profissional.

Esses conteúdos, na verdade, são importantes e podem até mesmo ajudar o público. Dicas de como ter melhor performance, conselhos baseados em experiências vividas e lições sobre o mundo corporativo são conteúdos comuns nas redes.

Porém, o que poucos percebem é que todas as pessoas vivem realidades distintas. Todos são diferentes, por consequência aprendem de forma diferente e em tempos diferentes, mas é comum ver uma ansiedade para crescer cada vez mais hoje em dia e em um ritmo excessivamente apressado.

Na coluna #FalaLu da Newsletter da EXAME Academy desta terça-feira, a jornalista Luísa Granato falou sobre esse tema. Lá, ela conta com mais detalhes sobre como toda essa pressa dos dias atuais pode ser ruim para o seu crescimento.

Além disso, trouxe dicas e até um trecho de uma conversa que ela teve com uma diretora de pessoas e gestão de uma das maiores players do mercado.

Distribuída todas as semanas nas terças e nas quintas, a Newsletter da EXAME Academy é focada na educação, no trabalho e na carreira.

