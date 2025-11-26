Pane no sistema? O dia em que a 'tela azul' obrigou a Microsoft a se posicionar diante do mundo todo

Em 2024, uma pane provocada pela CrowdStrike, empresa estadunidense de tecnologia de segurança cibernética, paralisou sistemas de transporte, serviços bancários e equipamentos hospitalares. E sobrou até para a Microsoft

Embora não tivesse responsabilidade pelo erro, a Microsoft precisou responder de forma imediata sobre o acontecimento. Frank Shaw, diretor de comunicação da Microsoft, revelou para o The Wall Street Journal que a inteligência artificial foi decisiva para lidar com o caos inicial.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Uma ferramenta que fez toda a diferença

Segundo o executivo, a empresa usou o Meltwater, um software de inteligência de mídia e monitoramento social. A ferramenta foi útil para medir, em escala global, como a notícia se espalhava, quais temas ganhavam força e como diferentes públicos, da imprensa tradicional a criadores de conteúdo, estavam interpretando a situação.

A Microsoft também usou uma IA dentro do Teams em que o usuário podia “conversar” como se fosse uma pessoa. Ela mostrava, o tempo todo, onde as pessoas estavam falando mais sobre a falha e em quais jornais, sites ou redes essa história estava crescendo.

Com essas ferramentas, a Microsoft percebeu que a crise estava sendo impulsionada principalmente pela mídia tradicional — TV, rádio e grandes portais — e não só pelas redes sociais. Usuários viam a tela azul em aeroportos, bancos e sistemas de transporte e a TV e o rádio estavam amplificando a ideia de que a culpa era da Microsoft.

Com essa leitura, a estratégia ficou clara.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A solução para o problema

A empresa precisava colocar porta-vozes oficiais imediatamente no ar, em transmissões ao vivo e entrevistas de rádio, oferecendo informações sem entrar em acusações diretas contra terceiros o que, segundo o executivo, representava um risco por si só.

O objetivo era interromper a confusão e explicar que a falha tinha origem na CrowdStrike. E a IA permitiu acompanhar, em tempo real, onde a estratégia funcionava e onde ainda era preciso agir.

Para profissionais de qualquer área, o episódio evidencia uma habilidade cada vez mais decisiva: usar inteligência artificial não apenas para automatizar tarefas, mas para interpretar cenários complexos, orientar decisões e proteger a reputação em momentos críticos.

Em um ambiente de comunicação global acelerada, dominar essa competência pode redefinir carreiras e elevar profissionais a novos níveis de atuação.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL