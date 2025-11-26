O 'teste da mordida': como Altman e designer querem reinventar o layout da IA

Sam Altman, CEO da OpenAI e Jony Ive, conhecido por ter criado o design do iPhone estão trabalhando em um dispositivo que, segundo eles, deve ser irresistível à primeira vista, a ponto de provocar o impulso de tocá-lo ou até “dar uma mordida”. Segundo o Business Insider, a ideia surgiu de Ive e tem guiado o desenvolvimento do primeiro hardware de consumo criado em parceria com a OpenAI.

Durante uma conversa mediada por Laurene Powell Jobs, Altman contou que um dos primeiros protótipos não despertou a sensação desejada.

“Eu não tive nenhuma vontade de pegar aquilo e dar uma mordida”, disse.

A percepção mudou em versões posteriores, quando o objeto alcançou o nível de apelo que Ive descreve como essencial para um bom design.

O projeto permanece envolto em sigilo, mas ambos afirmaram que o dispositivo deve chegar ao mercado em menos de dois anos.

A expectativa foi reforçada depois da compra da IO, startup de hardware de Ive, por cerca de US$ 6,5 bilhões. O acordo abriu caminho para uma “família de produtos de IA”, como descrevem os executivos.

Para Altman, a força do dispositivo estará na simplicidade. Ele quer que o público olhe para o objeto e pense: “É isso.”

A proposta contrasta com a experiência atual de navegação em telas cheias de notificações. O objetivo é entregar algo que devolva ao usuário uma sensação de calma, enquanto a IA faz o trabalho pesado em segundo plano.

Altman lembrou que a própria ideia do 'teste da lambida' surgiu de uma conversa com Jony Ive.

“Lembro que ele disse que vamos saber que acertamos quando der vontade de lamber ou morder”, afirmou o CEO da OpenAI.

A metáfora, embora informal, é usada por Ive para representar o momento em que um objeto atinge um nível de simplicidade e apelo visual tão marcantes que desperta um impulso imediato de interação.

Não se trata de um desejo literal, mas de uma forma de avaliar quando o design é tão natural, harmonioso e intuitivo que parece “inevitável”. É esse tipo de reação instintiva, quase infantil, que, segundo Altman, os primeiros protótipos não provocaram.

Ive, por sua vez, defende que o melhor design é aquele simples a ponto de quase soar ingênuo. Ele critica produtos que exibem complexidade como um troféu.

A ambição é criar algo que desapareça diante da experiência, permitindo que a tecnologia se integre ao cotidiano sem atrito.

