Conheça Barbara Grosz: a matemática que tornou possível a IA conversacional

Muito antes de ChatGPT, assistentes de voz e agentes virtuais entrarem na rotina de empresas e profissionais, alguém precisou resolver uma pergunta fundamental: como fazer uma máquina entender uma conversa?

Para líderes, desenvolvedores e profissionais que hoje utilizam inteligência artificial como ferramenta estratégica, vale olhar para quem construiu os alicerces dessa transformação.

Uma dessas figuras é Barbara Grosz, matemática americana que ajudou a moldar o campo da IA conversacional décadas antes do boom atual.

Seu trabalho não apenas aproximou humanos e máquinas — redefiniu a forma como sistemas interpretam linguagem, intenção e colaboração. As informações foram retiradas de Futura Sciences.

O nascimento da IA conversacional

Nascida em 1948, na Filadélfia, e formada pela Universidade Cornell e pela Universidade da Califórnia, Berkeley, Barbara Grosz iniciou sua trajetória em um momento em que o processamento de linguagem natural (PLN) ainda era embrionário.

Em 1973, foi recrutada pelo SRI International para liderar um programa de pesquisa em PLN. Ali, passou a trabalhar nos primeiros sistemas de diálogo computadorizados.

Em 1977, introduziu um conceito crucial: o de “foco” na conversação. A ideia era que uma máquina não deveria analisar frases isoladamente, mas identificar elementos centrais — como pronomes, intenções, referências e mudanças de tópico — para acompanhar o fluxo de um diálogo.

Esse modelo computacional do discurso se tornaria base para o desenvolvimento posterior de chatbots e assistentes capazes de manter conversas coerentes do início ao fim.

Entonação, contexto e compreensão

Ao lado da cientista da computação Julia Hirschberg, Grosz também estudou como entonação, ritmo e tom estruturam o discurso falado.

Esse trabalho foi fundamental para o avanço de tecnologias de reconhecimento de fala, ampliando a capacidade das máquinas de interpretar não apenas palavras, mas nuances.

Em outras palavras, a IA começou a ouvir melhor — e compreender melhor.

Sistemas multiagentes e colaboração

Nas décadas de 1980 e 1990, Grosz ampliou sua pesquisa para sistemas multiagentes. Ela desenvolveu modelos que permitiam que diferentes agentes coordenassem ações, planejassem tarefas em conjunto e colaborassem para atingir objetivos comuns.

Essa base conceitual influenciou o desenvolvimento de sistemas colaborativos usados em educação, saúde e ambientes industriais — além de inspirar a lógica por trás dos agentes inteligentes atuais.

Liderança e ética na IA

Em 1986, em Harvard, Grosz cofundou o Centro de Estudos da Linguagem e da Informação, promovendo integração entre ciência da computação, linguística, filosofia e ciências cognitivas.

Em 1993, tornou-se a primeira mulher a presidir a Associação para o Avanço da Inteligência Artificial (AAAI). Ao longo da carreira, recebeu prêmios como o Allen Newell Award e reconhecimentos da IJCAI e da ACL.

Mais recentemente, ajudou a fundar o grupo Embedded EthiCS, voltado à incorporação de princípios éticos no desenvolvimento tecnológico.

