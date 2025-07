ChatGPT como seu professor? Use esse prompt para estudar qualquer coisa em menos tempo

Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria.

Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:

“Quero aprender sobre [tema]. Me ajude a estudar com foco em velocidade e retenção.

Crie um plano de estudo com os pontos principais, resuma os conceitos de forma clara e divida em blocos rápidos de leitura.

Inclua perguntas de revisão ao final de cada bloco e me diga como revisar em 15 minutos por dia.”

Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

O que o ChatGPT pode te entregar com esse comando

Um plano de estudo por tópicos, em ordem lógica

Blocos curtos e objetivos, ideais para leitura rápida

Resumos com linguagem clara e sem excesso de teoria

Perguntas de revisão para testar o que foi aprendido

Sugestões de revisão leve e frequente para fixação

Esses comandos extras te ajudam a complementar este prompt

“Agora adapte o conteúdo para quem tem só 20 minutos por dia.”

“Resuma cada parte em até 5 frases.”

“Transforme os resumos em flashcards.”

“Simule uma autoavaliação com 10 perguntas de múltipla escolha.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.