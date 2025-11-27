ChatGPT como seu professor? Use esse prompt para estudar qualquer coisa em menos tempo

LLMs: modelos como o ChatGPT e Gemini funcionam com base em redes neurais artificiais.
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15h30.
Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria.
Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:
“Quero aprender sobre [tema]. Me ajude a estudar com foco em velocidade e retenção.
Crie um plano de estudo com os pontos principais, resuma os conceitos de forma clara e divida em blocos rápidos de leitura.
Inclua perguntas de revisão ao final de cada bloco e me diga como revisar em 15 minutos por dia.”
Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.
Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.
