ChatGPT como seu professor? Use esse prompt para estudar qualquer coisa em menos tempo

Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria.

Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:

“Quero aprender sobre [tema]. Me ajude a estudar com foco em velocidade e retenção.

Crie um plano de estudo com os pontos principais, resuma os conceitos de forma clara e divida em blocos rápidos de leitura.

Inclua perguntas de revisão ao final de cada bloco e me diga como revisar em 15 minutos por dia.”

Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.

O que o ChatGPT pode te entregar com esse comando

Um plano de estudo por tópicos, em ordem lógica

Blocos curtos e objetivos, ideais para leitura rápida

Resumos com linguagem clara e sem excesso de teoria

Perguntas de revisão para testar o que foi aprendido

Sugestões de revisão leve e frequente para fixação

Esses comandos extras te ajudam a complementar este prompt

“Agora adapte o conteúdo para quem tem só 20 minutos por dia.”

“Resuma cada parte em até 5 frases.”

“Transforme os resumos em flashcards.”

“Simule uma autoavaliação com 10 perguntas de múltipla escolha.”

Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.

