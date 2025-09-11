Nespresso investe R$ 2 milhões para transformar o 'cafezinho' em energia renovável

Desde agosto, uma fábrica da gigante alimentícia Nestlé em Araçatuba (SP) usa como fonte energética o biometano. A energia é produzida a partir da borra de café de cápsulas usadas da Nespresso, em um processo que exigiu investimentos de mais de R$ 2 milhões.
A expectativa dessa estratégia de economia circular e geração energia de baixa emissão de carbono é transformar até 850 toneladas de borra de café anualmente em energia limpa.
Os números também impressionam no impacto ambiental: o volume tem potencial de reduzir a emissão de cerca de 857 toneladas de carbono na atmosfera pela prevenção da liberação de metano durante a decomposição da borra de café.
O projeto busca reduzir o descarte de resíduos orgânicos no processo da reciclagem da Nespresso, que comercializa cafés, cápsulas e máquinas. A pesquisa e desenvolvimento levaram mais de um ano até que a companhia firmasse parceria com a Crivellaro Ambiental, companhia de gerenciamento de resíduos industriais.
Do café ao biometano
O processo também precisou de adaptações logísticas: para transportar as bombonas com cápsulas até o centro de reciclagem, onde é feita a separação entre a borra de café e o metal das cápsulas, a Nespresso passou a utilizar veículos movidos por eletricidade.
Para Mariana Marcussi, diretora de marketing e sustentabilidade da Nespresso Brasil, a iniciativa une inovação e propósito, critérios que movem a companhia. “O biometano é um reflexo do nosso compromisso em reinventar o ciclo do café de alta qualidade, com iniciativas de valor ambiental, social e econômico em toda a cadeia”, afirma.
Economia circular
As ações de reciclagem já são parte da rotina de ESG da Nespresso, que conta com um programa avançado no tratamento das suas cápsulas. Já são mais de 400 pontos de coleta física, além de 34 butiques preparadas para receber os materiais pós-uso.
A companhia ainda conta com um serviço gratuito de logística reversa via Correios que cobre todo o território nacional, que permite que os clientes enviem suas cápsulas usadas em precisar se deslocar.
COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!
Após a devolução, as cápsulas passam por um processo de separação entre borra de café e alumínio. O primeiro é usado para o biometano. O segundo retorna para a cadeia produtiva, sendo reinserido na produção siderúrgica.
Um desses exemplos é a parceria com a Natura, indústria de beleza, que transforma o alumínio nas embalagens da linha Ekos Castanha, de hidratantes. Ao todo, mais de 2 toneladas de cápsulas já foram utilizadas.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)