Caixa abre concurso com salários de até R$ 14 mil nesta sexta-feira

Serão 184 vagas voltadas a profissionais formados em arquitetura, medicina e engenharia

Caixa: concurso disponibilizará 184 vagas (Cris Faga/Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17h40.

A Caixa Econômica Federal anunciou concurso com 184 vagas para cargos de arquiteto, engenheiro e médico. O edital com informações sobre o processo será publicado no Diátio OFicial da União nesta sexta-feira, 7. A organização do processo seletivo ficará a cargo da Fundação Cesgranrio. As provas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.

A remuneração para os cargos de engenheiro e arquiteto será de R$ 14.915, enquanto as vagas para médicos terão salário de R$ 11.186. A diferença de valores se deve às cargas horárias distintas, enquanto as duas primeiras categorias trabalharão oito horas por dia, médicos terão jornada de 6 horas diárias.

Vagas

As 184 vagas oferecidas serão distribuídas da seguinte forma:​

  • Arquiteto: 36 vagas
  • Engenheiro civil: 103 vagas
  • Engenheiro de degurança: 3 vagas
  • Engenheiro elétrico: 13 vagas
  • Engenheiro mecânico: 5 vagas
  • Médico do trabalho: 24 vagas

5% do total de vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a pessoas negras, 3% a pessoas indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.

Cronograma da seleção

O processo seguirá o seguinte cronograma:

  • Publicação do edital: 7/11/2025
  • Inscrições: de 7/11 a 8/12/2025
  • Provas: 1/2/2026
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11/3/2026
  • Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/4/2026
  • Divulgação dos resultados finais: 26/5/2026

Após a publicação do edital, as inscrições poderão ser feitas por meio do site da Cesgranrio.

