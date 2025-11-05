Caixa abre concurso com salários de até R$ 14 mil nesta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal anunciou concurso com 184 vagas para cargos de arquiteto, engenheiro e médico. O edital com informações sobre o processo será publicado no Diátio OFicial da União nesta sexta-feira, 7. A organização do processo seletivo ficará a cargo da Fundação Cesgranrio. As provas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.

A remuneração para os cargos de engenheiro e arquiteto será de R$ 14.915, enquanto as vagas para médicos terão salário de R$ 11.186. A diferença de valores se deve às cargas horárias distintas, enquanto as duas primeiras categorias trabalharão oito horas por dia, médicos terão jornada de 6 horas diárias.

Vagas

As 184 vagas oferecidas serão distribuídas da seguinte forma:​

Arquiteto: 36 vagas

Engenheiro civil: 103 vagas

Engenheiro de degurança: 3 vagas

Engenheiro elétrico: 13 vagas

Engenheiro mecânico: 5 vagas

Médico do trabalho: 24 vagas

5% do total de vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a pessoas negras, 3% a pessoas indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.

Cronograma da seleção

O processo seguirá o seguinte cronograma:

Publicação do edital: 7/11/2025

Inscrições: de 7/11 a 8/12/2025

Provas: 1/2/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/3/2026

Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/4/2026

Divulgação dos resultados finais: 26/5/2026

Após a publicação do edital, as inscrições poderão ser feitas por meio do site da Cesgranrio.