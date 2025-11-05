Caixa abre concurso com salários de até R$ 14 mil nesta sexta-feira

Caixa: concurso disponibilizará 184 vagas (Cris Faga/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17h40.
A Caixa Econômica Federal anunciou concurso com 184 vagas para cargos de arquiteto, engenheiro e médico. O edital com informações sobre o processo será publicado no Diátio OFicial da União nesta sexta-feira, 7. A organização do processo seletivo ficará a cargo da Fundação Cesgranrio. As provas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.
A remuneração para os cargos de engenheiro e arquiteto será de R$ 14.915, enquanto as vagas para médicos terão salário de R$ 11.186. A diferença de valores se deve às cargas horárias distintas, enquanto as duas primeiras categorias trabalharão oito horas por dia, médicos terão jornada de 6 horas diárias.
As 184 vagas oferecidas serão distribuídas da seguinte forma:
5% do total de vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a pessoas negras, 3% a pessoas indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.
O processo seguirá o seguinte cronograma:
Após a publicação do edital, as inscrições poderão ser feitas por meio do site da Cesgranrio.