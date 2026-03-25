Quem quer ser sócio de Caito Maia? Chilli Beans negocia venda de fatia para crescer em óticas

A Chilli Beans está em busca de um sócio para acelerar uma de suas principais apostas de crescimento: o mercado de óticas.

“Sim, estamos negociando parte da venda da empresa para apostar no segmento de óticas”, afirma Caito Maia, fundador e CEO da rede à EXAME.

A operação envolve a possível venda de uma participação minoritária, cerca de 30%, e tem como objetivo financiar a expansão da vertical de óculos de grau, que vem ganhando relevância dentro da companhia.

A estratégia reflete uma mudança estrutural no mercado. Segundo Maia, há uma oportunidade crescente impulsionada pelo aumento de problemas de visão, como a miopia, tendência global que abre espaço para expansão do segmento.

“O meu sonho é ficar tão grande em óculos de grau quanto a gente é em óculos escuros”, diz o CEO.

A busca por um investidor também acompanha um momento de transformação da empresa, que vem diversificando canais, testando novos formatos de loja e acelerando a presença internacional.

Veja também: Caito Maia fala sobre sua trajetória como empreendedor e expectativas com o negócio no Brasil no podcast "De frente com CEO", da EXAME.

A aposta no mercado internacional

Diante de um cenário mais desafiador no Brasil, a Chilli Beans tem direcionado seus esforços para o exterior como principal motor de crescimento.

A companhia projeta avançar cerca de 15% fora do país neste ano, com destaque para a entrada no Caribe, que marca uma nova frente de expansão. A estratégia passa por consolidar mercados onde já atua e crescer de forma mais disciplinada, priorizando parceiros locais e operações rentáveis.

“A gente tem muita semente que cresceu e que a gente tem que cuidar”, afirma Caito Maia.

Hoje, países como Indonésia, Oriente Médio e Peru concentram a maior rentabilidade da operação internacional, impulsionados por turismo e custos mais baixos. Ao mesmo tempo, a empresa aposta em novos formatos para ganhar escala global.

“Estamos testando canais de tamanhos diferentes para entender o que funciona melhor”, diz o CEO.

Resultado da empresa em 2025 e expectativas para este ano

A Chilli Beans encerrou 2025 com faturamento de R$ 1,2 bilhão e crescimento de cerca de 4%, em um cenário macroeconômico pressionado por juros elevados.

Para o CEO, o desempenho reflete um ambiente difícil para o varejo.

“2025 foi um ano muito difícil. O país não sobrevive a juros de quase 20%”, afirma.

Para 2026, a expectativa é de um cenário ainda desafiador no Brasil, marcado por eleições e Copa do Mundo, fatores que podem afetar o consumo. Ainda assim, a empresa mantém o plano de expansão, com previsão de abrir cerca de 100 novas lojas no país.

Mais do que metas operacionais, Maia reforça a necessidade de mudança no ambiente econômico.

“Eu espero um país de juros mais baixo. Simples como isso.”

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