Caito Maia revela o segredo para contratar a Geração Z: “Mudou o jogo nas minhas lojas”

O varejo vive um ruído permanente na gestão de pessoas. Depois da pandemia, montar equipe virou uma corrida cara, lenta e desgastante.

Em shopping, a dor é maior: baixa atratividade e um público jovem que é muito mais resistente à jornada 6x1 como regra.

Foi nesse cenário que a pernambucana Patrícia Lira, fundadora da Norah Acessórios, pediu ajuda.

A marca tenta ganhar escala no franchising, mas não consegue estabilizar equipes, o que trava expansão e derruba a produtividade das lojas.

Caito Maia, fundador da Chilli Beans, entrou na conversa durante um papo com Patrícia para o Choque de Gestão, reality show em que CEOs analisam operações reais e apontam caminhos práticos para destravar crescimento.

Ao ouvir Patrícia, ele foi direto: o problema não é só venda, não é só margem e não é só marketing. É gente.

“Vou trazer esse assunto que é a dor do mundo. Pessoas", disse Caito no programa. "Eu vou te falar uma coisa que tá funcionando para mim. Quando eu trouxe o assunto 5x2, mudou o jogo nas lojas”, afirma.

A virada: duas folgas por semana

A sugestão parece simples, mas bate de frente com o padrão do setor.

O varejo de shopping opera há décadas no 6x1. O 5x2, ou seja, cinco dias de trabalho e dois de folga, mexe na escala, exige um vendedor extra e aumenta o custo.

Mesmo assim, foi a única solução que deu resultado na rede de Caito.

Ele conta que a proposta, testada ainda em apenas parte das unidades, virou um imã para a Geração Z — um grupo que foge de jornadas extensas e cobra mais previsibilidade.

“Quando você fala para essa nova geração que você tá propondo 5x2, que são duas folgas por semana e cinco trabalha, mudou o jogo”, diz. "Isso brilha o olho deles”

O custo não fecha — mas a conta fecha

A objeção é automática: aumenta a folha e não traz venda imediata.

Caito concorda. O vendedor adicional não incrementa faturamento no começo. Mas reduz turnover — e esse é o ponto que, segundo ele, o varejo insiste em ignorar.

Trocar equipe o tempo todo corrói margem, cultura e previsibilidade.

Obriga o gestor a reabrir processos, treinar do zero e tapar buracos que nunca param de surgir.

Na Chilli Beans, o 5x2 já roda em 50 lojas. A decisão não barateia a operação, mas estabiliza times e reduz o atrito diário.

Norah Acessórios no teste de estresse

Para Patrícia, que ainda estrutura seu modelo de franquia, o desafio não é só adotar a escala.

É reorganizar custos, ajustar calendário e convencer franqueados que a medida não é um capricho — é um mecanismo para competir por mão de obra num varejo que ficou mais caro e mais instável.

No Choque de Gestão, a consultoria segue para temas como importação direta e profissionalização financeira.

