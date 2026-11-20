Na infância, Denis Tassitano conviveu com grandes nomes do futebol brasileiro, como Rivelino e Garrincha. Filho de Ivair Ferreira, jogador que passou por clubes como Portuguesa, Corinthians, Fluminense e até seleção brasileira, Tassitano poderia ter seguido os passos do pai.

Mas o sonho de Ivair era outro: ver o filho construir uma carreira executiva.

Aos 12 anos, Tassitano já lia livros sobre marketing. Formou-se em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, fez uma pós-graduação na ESPM e uma extensão na Universidade de Nova York.

Passou 15 anos na multinacional alemã de tecnologia SAP até assumir, em agosto deste ano, o comando da operação brasileira da Swile, empresa francesa de benefícios corporativos.

Aos 51 anos, o executivo carrega uma responsabilidade que, para ele, vai além dos resultados financeiros da companhia: ser uma referência para profissionais negros que sonham em chegar ao topo do mundo corporativo.

“É difícil você sonhar com o que você não vê. O que você vê são jogadores de futebol, por isso a maioria das crianças quer ser jogador de futebol”, afirma Tassitano, em entrevista ao De Frente com CEO, da EXAME. “É difícil você sonhar com o que você não vê.”

Hoje, ao ocupar a principal cadeira de uma multinacional no Brasil, o executivo quer ajudar a ampliar o horizonte de possibilidades desses jovens.

“Eu tenho essa responsabilidade como uma referência negra para um jovem que está começando a carreira, olhar e falar: ‘Dá para chegar. Eu não preciso vencer só com referências em esporte ou entretenimento’.”

O privilégio que veio do futebol

Filho de pai negro e mãe branca, Tassitano passou parte da infância entre o Brasil, o Canadá e os Estados Unidos. A ascensão profissional do pai por meio do futebol permitiu que ele tivesse acesso a oportunidades que reconhece ainda serem distantes da realidade de muitos brasileiros negros.

“Meu pai, mesmo vindo da favela, alavancou a vida através do futebol. Então, eu sempre estudei em colégio particular, sempre morei em bairro nobre na cidade de São Paulo, viajei, fiz curso de idiomas. Eu sei que tive esses benefícios proporcionados pela carreira dele”, afirma.

Uma carreira que começou com uma revista da EXAME

No fim da década de 1990, Tassitano comprou uma edição da EXAME que reunia as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Imprimiu seu currículo e o enviou para todas as companhias da lista.

Quem retornou foi a Microsiga, empresa que daria origem à Totvs, uma das maiores companhias brasileiras de tecnologia.

Na época, o jovem não tinha conhecimento técnico sobre o setor, mas tinha duas características que chamaram a atenção de seu primeiro gestor: a curiosidade e o domínio da língua inglesa.

“Eu não sabia o que era banco de dados, não sabia o que era aplicação, não sabia o que era nada. Então, ele viu as minhas soft skills e foi me capacitando ao longo do tempo para atuar com tecnologia”, afirma.

Ao longo da carreira, Tassitano passou a ocupar posições de liderança em multinacionais. Antes de assumir a Swile, era vice-presidente regional de uma solução de gestão de despesas e viagens corporativas da SAP para a América Latina e o Caribe.

Nessa trajetória, no entanto, não se lembra de ter tido um executivo negro como referência profissional.

"Na parte executiva, não tive nenhum executivo negro como referência,” diz Tassitano.

A grande referência corporativa para ele foi o tio, que é um executivo branco e o pai, como referência na parte de esporte, competição, resiliência e trabalho em grupo.

Os negócios que acontecem fora do escritório

Foi entre 2017 e 2018, quando já ocupava uma posição de diretoria, que Tassitano começou a se envolver mais ativamente com a pauta da diversidade racial no mercado de trabalho.

Ao conhecer os programas de diversidade da empresa em que trabalhava, passou a questionar seu próprio papel como liderança.

“Se eu não estiver falando, se eu não estiver atuando, quem vai estar lá?”

Desde então, o executivo passou a dedicar parte de seu tempo livre, inclusive aos sábados e domingos, a mentorias para profissionais negros.

Tassitano é um dos cofundadores do Pacto Globalmente conhecido como Pacto de Promoção da Equidade Racial.

Além das mentorias, o executivo também fundou o Best Black, um grupo de networking voltado a profissionais negros, com o objetivo de ampliar as conexões que acontecem fora do ambiente corporativo.

Na visão do CEO, uma das barreiras para a ascensão de profissionais negros está justamente no acesso aos círculos de relacionamento em que muitas decisões de negócios e de carreira são tomadas.

“A gente sabe que muitos negócios e promoções acontecem fora do escritório, fora do dia a dia, e alguns profissionais não têm esse acesso. O que nós buscamos é promover esse acesso para esses profissionais”, afirma.

O que aconteceria se a Argentina tivesse 11 Messis?

Para defender a diversidade no mundo corporativo, o CEO costuma recorrer a uma analogia com o futebol.

“Será que, se a Argentina tivesse 11 Lionel Messis, seria campeã? Messi no gol, Messi na lateral, Messi na zaga? Provavelmente não.”

Na hora de contratar uma liderança, Tassitano diz que não busca profissionais que tenham as mesmas características que ele. Pelo contrário.

O executivo defende que a diversidade racial, social e comportamental também deve ser encarada como uma estratégia de negócios, sobretudo em um país com realidades socioeconômicas tão distintas quanto o Brasil.

“Eu gosto de ter no meu time profissionais totalmente diferentes uns dos outros”, afirma.

O conselho que veio de casa

Na manhã de seu primeiro dia como CEO da Swile, Tassitano dividiu a agenda entre dois compromissos: a apresentação como novo presidente da operação brasileira e sua primeira aula de francês.

Mesmo falando inglês e espanhol, o executivo decidiu aprender um quarto idioma.

“Não terceirize para a empresa a evolução da sua carreira. Você é o dono da sua carreira”, afirma.

O incentivo à educação veio, sobretudo, dos pais.

O pai morreu dois anos antes de vê-lo assumir a cadeira de CEO. Questionado sobre o que diria a ele se tivesse a oportunidade de reencontrá-lo hoje, Tassitano se emocionou.

“Agradeceria o investimento em educação. Os meus pais investiram sempre em educação e sempre me passaram isso. É o que eu tenho que passar para o meu filho hoje.”

Para o executivo, o maior legado dos pais não está no cargo que conquistou.

“Eu cheguei ao cargo de CEO. Estou CEO. Pode ser que amanhã eu não esteja CEO. Mas ser uma pessoa curiosa, investir em educação e tentar ser uma boa pessoa é o que eu trago dos meus pais.”