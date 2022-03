Bunnies and easter egg: a relação da Páscoa com o inglês

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas

A Páscoa é um feriado religioso, mas alguns de seus costumes, como os ovos de Páscoa estão, provavelmente, ligados às tradições pagãs.

O ovo, um símbolo antigo que representa vida nova, sempre foi associado a festivais pagãos que celebram a chegada da primavera no Hemisfério Norte. De uma perspectiva cristã, dizem que os ovos de Páscoa representam a Ressurreição de Jesus Cristo.

Decorar ovos para a Páscoa é uma tradição que remonta pelo menos ao século XIII. Uma explicação para esse costume é que os ovos eram anteriormente um alimento proibido durante o período da Quaresma.

Então, as pessoas os pintavam e decoravam para marcar o fim do período de penitência e jejum, depois os comiam na Páscoa como uma celebração. Aqui no Brasil, não temos o hábito de pintar ovos como nos EUA, por exemplo, sempre comemos ovos de chocolate embrulhados em papéis coloridos.

Na Alemanha, a Osterbaum, Árvore da Páscoa, é o grande símbolo da Semana Santa. A árvore da Páscoa é montada com galhos secos, que simboliza a frieza e morte do sepulcro de Jesus Cristo. Nos galhos são colocadas cascas de ovos coloridos, que simbolizam a alegria da vida que significa a Ressurreição.

A verdade é que há controvérsias e diversas versões sobre ovos, coelhos e a Páscoa.

Exercício prático

Como o feriado está se aproximando, escolhi um artigo do portal Gaia para praticarmos os verbos em inglês. Para completar o texto, selecione as alternativas corretas:

When you think of Easter, what 1. ( ) come ( ) comes to mind? Bunnies, egg hunts, brightly colored hats and baskets, chocolate eggs? Or does the spring holiday 2. ( ) resonate ( ) resonates on a deeper, more spiritual level? Easter is 3. ( ) celebrated ( ) celebrating around the world in many different ways, from the modernized version to the more traditional and religious ones.

The History of Easter: A Moveable Feast

While many 4. ( ) associating ( ) associate the Easter holiday with the Christian festival celebrating Jesus’s resurrection, the history of Easter is more complex. “Easter actually 5. ( ) began ( ) begun as a pagan festival celebrating spring in the Northern Hemisphere, long before the advent of Christianity. Following the advent of Christianity, the Easter period 6. ( ) become ( ) became associated with the resurrection of Christ” and the holiday was still actively celebrated as a pagan festival associated with the spring equinox,” according to according to ABC News Australia.

So, what does the term “pagan” mean? Pagan is “derived from the Late Latin paganus, which 7. ( ) was using ( ) was used at the end of the Roman Empire to name those who 8. ( ) practiced ( ) have practiced a religion other than Christianity, Judaism, or Islam.” A polytheistic nature-base belief system, Pagan Federation International contends that “paganism is the ancestral religion of the whole of humanity which 9. ( ) remains ( ) remained active throughout much of the world today.”

As it 10. ( ) relates ( ) relating to the origins of Easter, the pagan outlook on the holiday is one connected to the cycles of the earth. In fact, one of the unique aspects of the history of Easter is the unfixed nature of the date, a decision 11. ( ) has been made ( ) made in 325 AD by the Council of Nicaea, the first Christian church council.

Highlighting Easter’s pagan history and origins, the council determined that the holiday should 12. ( ) be celebrated ( ) be celebrating on the Sunday after the first full moon of the Spring Equinox. The mobility of the date is why Easter is often called a “moveable” feast.

Comemorando a Páscoa em inglês

Agora, vamos estudar esta lista de palavras relacionadas à Semana Santa e à Páscoa:

Sacrifice Sacrifício Crucifixion Crucificação Risen Ressuscitado Crucify Crucificar Lent Quaresma Ressurection Ressureição Easter egg Ovo de Páscoa Cross Cruz Easter basket Cesta de Páscoa Holy Sagrado/a Chocolate bunny Coelhinho de chocolate Hunt Caçada aos ovos Rabbit Coelho Carrot Cenoura Ash Wednesday Quarta-feira de Cinzas Hide Esconder Palm Sunday Domingo de Ramos Prayer Oração Good Friday Sexta-feira Santa Miracle Milagre Holy Week Semana Santa Crown of Thorns Coroa de espinhos

Happy Easter!

Respostas do exercício: 1. comes; 2. resonate; 3. celebrated; 4. associate; 5. began; 6. became; 7. was used; 8. practiced; 9. remains; 10. relates; 11. made; 12. be celebrated