Entre carro e casa própria: o plano do RH da PepsiCo para ser realizador de sonhos dos funcionários

(Reprodução/LinkedIn)
Redatora
Publicado em 13 de maio de 2026 às 17h53.
Última atualização em 13 de maio de 2026 às 17h55.
Com uma estrutura de 12 mil funcionários, oito fábricas, mais de 50 centros de distribuição espalhados por todos os estados do Brasil, a PepsiCo opera em uma escala onde cada decisão de gestão reverbera em milhares de lares.
Enquanto muitas empresas ainda debatem se o benefício flexível deve incluir ou não o vale-academia, a gigante de bens de consumo decidiu elevar a barra e transformar sua capilaridade em uma plataforma de impacto social privado.
Sob a liderança de Fábio Barbagli, VP de Recursos Humanos, a companhia consolidou uma estratégia onde o colaborador não é visto como uma unidade produtiva isolada, mas como o centro de um ecossistema familiar.
"Nossa grande premissa é que não queremos impactar apenas o funcionário, mas a família. Queremos que ela esteja assistida e conectada", afirma Barbagli, que retornou à companhia em 2020 após passagens pela Mondelez e Carrefour.
Esse foco rendeu à PepsiCo o título de Top Employer número 1 do Brasil em 2025.
(Fábio Barbagli, VP de Recursos Humanos da Pepsico)
Um dos pilares mais inovadores da gestão atual é o programa Minha Hora. Criado a partir da escuta ativa dos funcionários, o benefício oferece suporte financeiro (via reembolso com teto definido) para procedimentos de fertilização in vitro.
Diferente de modelos que limitam o acesso a clínicas específicas, a PepsiCo optou pela flexibilidade total. "Damos a liberdade para que a pessoa escolha a melhor clínica de sua conveniência em qualquer lugar do Brasil", explica o VP.
De acordo com a empresa, a maternidade e a paternidade não são barreiras, mas "alavancas de conexão".
Se no RH administrativo o foco é a flexibilidade (com o modelo pepFlex), no "chão de fábrica" e nas rotas de vendas o destaque é o Top Time. O programa de reconhecimento por performance vai muito além dos pontos trocados por eletrodomésticos.
A PepsiCo já enregou mais de 10 casas para funcionários de vendas nos últimos anos, além de carros híbridos e motos. "Não conheço outra companhia que chegue ao nível de oferecer uma casa. É emocionante ver o sonho da moradia sendo realizado como recompensa pelo trabalho", diz Barbagli.
Outro diferencial competitivo que Barbagli destaca é a Prev PepsiCo. Enquanto a maioria das empresas foca a previdência privada no alto escalão (acima do teto do INSS), a PepsiCo democratizou o benefício:
Contrapartida real: Para cada real investido pelo funcionário, a empresa contribui com o dobro.
Alcance: O benefício está disponível para 100% da população interna, garantindo a manutenção da renda no futuro.
Com 85% de satisfação na pesquisa de clima, o desafio é não estagnar. Barbagli mantém uma rotina de "ir para o campo" — visitando de fábricas em Recife a centros de distribuição — para entender o que realmente agrega valor.
Um exemplo prático dessa escuta foi a substituição da festa de final de ano por um valor extra no cartão, escolha feita pelos próprios colaboradores após a pandemia.
"Essa conversa transparente e profunda é o que nos permite entender o que manter e o que eliminar. Zona de conforto não é uma opção quando queremos sempre aumentar nosso percentual de satisfação", conclui.