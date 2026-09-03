Sete livros para desenvolver inteligência emocional e crescer na carreira

Saber o que dizer em uma conversa difícil é uma coisa —- conseguir dizer quando a pressão aumenta é outra. É justamente nessa distância entre conhecer uma boa resposta e conseguir colocá-la em prática que a inteligência emocional costuma ser testada no trabalho.

Existem sete livros voltados a diferentes dimensões dessa competência, de autoconsciência e regulação emocional a feedback, empatia e liderança. A escolha parte de uma premissa relevante para a carreira: inteligência emocional não é um traço fixo. As informações foram retiradas da Forbes.

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1. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman

Publicado originalmente em 1995, o livro de Daniel Goleman foi um dos responsáveis por popularizar o conceito de inteligência emocional.

A obra discute como autoconsciência, controle emocional e empatia influenciam decisões, relacionamentos e comportamento. Para quem está começando a estudar o tema, funciona como uma base para entender por que capacidade cognitiva, sozinha, não explica como alguém reage a pressão, conflito ou frustração.

A ciência sobre inteligência emocional avançou desde a publicação do livro. Por isso, ele funciona melhor quando lido ao lado de pesquisas e abordagens mais recentes.

2. Permission to Feel, de Marc Brackett

Marc Brackett, diretor fundador do Yale Center for Emotional Intelligence, parte de uma dificuldade comum: muita gente percebe que está mal, mas não consegue nomear com precisão o que está sentindo.

O livro apresenta a abordagem RULER, baseada em reconhecer, compreender, nomear, expressar e regular emoções — as cinco competências usadas pelo centro de Yale em seu trabalho sobre inteligência emocional.

A precisão importa porque “estou irritado” pode esconder frustração, medo, insegurança ou sensação de injustiça. Cada diagnóstico leva a uma resposta diferente.

3. Emotional Agility, de Susan David

A psicóloga Susan David propõe uma relação diferente com emoções desconfortáveis. Em vez de tentar eliminar ansiedade, insegurança ou frustração, a ideia é reconhecer o que está acontecendo sem permitir que cada emoção determine automaticamente o comportamento seguinte.

Isso tem aplicação direta no trabalho. Receber uma crítica pode provocar defensividade. Uma reunião tensa pode gerar vontade de interromper. Uma decisão frustrante pode estimular uma resposta impulsiva.

4. The Emotional Life of Your Brain, de Richard J. Davidson

Por que algumas pessoas se recuperam rapidamente de um fracasso enquanto outras permanecem abaladas? Por que alguns profissionais percebem imediatamente o clima de uma reunião enquanto outros ignoram sinais sociais evidentes?

Richard Davidson aborda essas diferenças a partir da neurociência. O autor organiza o que chama de “estilo emocional” em dimensões como resiliência, autoconsciência, atenção, sensibilidade ao contexto e intuição social.

A contribuição do livro está em mostrar que reações emocionais não são todas iguais — e que alguns padrões podem ser modificados.

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5. Dealing with Feeling, de Marc Brackett

Saber identificar uma emoção não resolve o problema se você ainda não souber o que fazer com ela. É aí que entra o segundo livro de Marc Brackett.

Publicado em 2025, Dealing with Feeling concentra-se especificamente em regulação emocional e no intervalo entre sentir e responder. A ideia central é que a regulação não significa permanecer permanentemente calmo, mas escolher estratégias mais adequadas para lidar com o que surgiu.

Essa é uma distinção importante no ambiente profissional. Inteligência emocional não significa nunca sentir raiva em uma reunião. Significa não deixar que a raiva escolha sozinha a próxima frase.

6. Difficult Conversations, de Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Heen

Conflitos raramente tratam apenas daquilo que aparece na superfície. Uma discussão sobre prazo pode envolver confiança; uma discordância sobre estratégia pode tocar em reconhecimento; um feedback pode ser interpretado como julgamento sobre competência.

Desenvolvido a partir de trabalhos relacionados ao Harvard Negotiation Project, Difficult Conversations mostra como emoções, interpretações e pressupostos tornam conversas difíceis ainda mais complexas.

Para profissionais que evitam conversas desconfortáveis até que o problema fique maior, é uma leitura particularmente útil.

7. Thanks for the Feedback, de Douglas Stone e Sheila Heen

Existe muita literatura sobre como dar feedback. Este livro muda a pergunta: como receber uma crítica sem deixar a reação emocional bloquear qualquer aprendizado?

Stone e Heen analisam os gatilhos que fazem pessoas rejeitarem rapidamente uma avaliação, mesmo quando ela contém informação útil. A habilidade ganha importância justamente porque o desenvolvimento profissional depende de feedback.

O ponto não é concordar com toda crítica — é conseguir separar a informação que merece atenção do desconforto provocado pela forma como ela chegou.

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