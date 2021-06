Bmg abre mais de 100 vagas com home office e mais 1.400 oportunidades

No momento, o site do programa Sem Fronteiras tem quatro portas de entrada:

Desenvolvimento .NET

Desenvolvimento Java

Desenvolvimento Java AWS

Analista de QA

E o Dafiti Group, grupo de e-commerce de moda, está com mais de 160 vagas abertas para diversas áreas. E a maioria das oportunidades é para trabalho remoto e com horário flexível.

Só no time de tecnologia são mais de 80 vagas, mas a empresa também procura profissionais para os times de Comercial, Marketing, Facilities, Recursos Humanos e Financeiro. As vagas estão disponíveis pelo site.

A Creditas, plataforma de crédito online, está crescendo e vai expandir ainda mais sua equipe: o unicórnio brasileiro acaba de anunciar mais de 300 vagas de emprego abertas.

Agora a empresa procura por pessoas para reforçar os times de tecnologia e produto, vendas, marketing, finanças, recursos humanos, entre outros. Confira as vagas pelo site.

A Grafeno, fintech que oferece contas digitais e infraestrutura de registros eletrônicos para empresas, financiadoras e credores, está com 80 vagas abertas. E metade das oportunidades foram reservadas para a contratação de mulheres. Para se inscrever basta enviar o currículo para vagas@grafeno.digital, ou acessar este link.

Mais vagas de emprego

Share Student Living

A empresa inaugurou um novo escritório na Avenida Paulista e vai expandir seu time, que já chega a mais de 50 funcionários. No momento, a empresa continua atuando em home office. São vagas nas áreas:

Operações (5)

Comercial (2)

Jurídico (1)

Marketing (1)

Vejas as oportunidades na página.

Capgemini

A empresa quer contratar 750 novos funcionários em 2021. Dentre elas, 600 vagas são destinadas para profissionais experientes, especializados em diversas tecnologias de demanda, como nuvem e dados. Outras 150 vagas são para jovens talentos. As vagas estão disponíveis pelo site e é possível enviar currículo para recrutment.br@capgemini.com.

Kovi

A startup está com 93 vagas abertas. Destas, mais de 70 são para atuar na oficina/funilaria da empresa, as demais posições são para o financeiro, recursos humanos, operações e CX. As contratações são em regime CLT além de vários benefícios. Os interessados devem se candidatar aqui.

Kainos

A empresa abriu 150 novas vagas para operação de televendas, para trabalho presencial (São Paulo) e remoto (home office). As oportunidades são para candidatos que tenham, no mínimo, seis meses de experiência em vendas, ensino médio completo e mais de 18 anos de idade.É possível se candidatar pelo site.

Iteris

A consultoria está com cerca de 80 vagas abertas, entre elas, posições de Dev Android, Dev .NET, Dev Angular, Dev FullStack, Dev Java, Dev iOS, Dev React, Analista de Testes Automatizados e Arquiteto de Soluções. Veja mais sobre as vagas e benefícios no site.

CBYK

A empresa de serviços de softwares customizado está com 55 vagas abertas. São oportunidades para Desenvolvedores BackEnd / Java, react native, .Net, .Net core, React/Node, web analytics, QA, Desenvolvedor Android, analista LGPD, analista Oracle EBS, entre muitas outras. Para se candidatar basta enviar currículo para vagas@cbyk.com.br.

Grupo Nexxees

A startup tem vagas abertas com home office e em regime presencial. Entre as oportunidades disponíveis pelo site, estão:

Analista de Controladoria;

Analista de Inside Sales;

Analista de Marketing;

Assistente Comercial;

Analista de Sistemas Full Stack;

Desenvolvedor de Sistemas .Net;

Arquiteto de Software (presencial ou remoto);

Desenvolvedor de Sistemas Full Stack (presencial ou remoto);

Designer de Produtos UI/UX (presencial ou remoto).

EmCasa

A startup de compra e venda de imóveis tem mais de 30 vagas abertas nas áreas de marketing, tecnologia e vendas, além de uma vaga para VP de Business Development. Os interessados podem se candidatar no LinkedIn.

Vórtx

A fintech de infraestrutura para o mercado financeiro tem 22 vagas abertas com foco em corporate trust, employee experience, fund trust e tecnologia. Para se inscrever, é necessário acessar o perfil do Kenoby da empresa.

Ahgora

A HR Tech oferece mais de 20 oportunidades para analistas, especialistas, supervisores, entre outros. Posições como Analista de Segurança da Informação, Desenvolvedor Full Stack - Integração, e Especialista em Sucesso do Cliente estão disponíveis no site.

Pravaler

A empresa tem 16 vagas abertas. Entre as posições disponíveis no site estão:

Analista de Cobrança Júnior e Sênior;

Analista de dados;

Analista de gestão de de portfólio;

Analista de Recrutamento e Seleção Júnior;

Analista Pleno de M&A;

entre outras.

UZE

A empresa está com 12 vagas abertas em diversas áreas da companhia. As oportunidades são para profissionais que residem nos Estados de São Paulo, Bahia, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás, e são destinadas aos setores de Finanças, Planejamento, Comercial e Marketing, os profissionais de marketing trabalharão em regime 100% remoto até o final da pandemia. Confira mais sobre as vagas no site.

Acordo Certo

A empresa de renegociação de dívidas tem cerca de 10 novas oportunidades de trabalho. Dentre as vagas abertas estão cargos como Desenvolvedor Java, Arquiteto de Sistemas, Engenheiro de Segurança da Informação, Webdesigner, Analista Técnico de Operações e Business Technology Analyst, Analista de BI e Especialista em BI. Para se candidatar a uma das vagas basta acessar o site.

ACE

A empresa líder no ecossistema empreendedor do Brasil tem mais de 10 oportunidades em regime remoto para cargos como Analista de M&A, Analista de Operações, Consultor de Projetos de Inovação, Community Builder, Community Developer, Designer UX/UI, Head de Corporate Venture Capital e Product Owner. Os interessados nas oportunidades podem acessar mais informações e se candidatar no site de talentos da empresa.

Feba Capital

A empresa americana de investimentos está com 10 oportunidades abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de desenvolvimento e design. Veja as oportunidades no site.

Tembici

A empresa abriu vagas de liderança no time de marketing, tecnologia, arquitetura e financeiro. E ainda há vagas para Brasília, uma vez que está se preparando para a expansão do sistema para o Distrito Federal. Os interessados em fazer parte da revolução na mobilidade urbana podem se inscrever no site.

TopMed

A empresa está em busca de profissionais para atuar presencialmente, na sede da empresa, em São José, Santa Catarina. São vagas para Assistente de Departamento Pessoal, Enfermeiro com especialização em Saúde Mental, Assistente de atendimento, Supervisor de atendimento operacional, Analista de Tráfego e Gestor de Contas Júnior. Os interessados devem se candidatar no site.

mLabs

A plataforma de mídias sociais está com vagas abertas para os cargos de Analista de Atendimento e Suporte, Analista de Atendimento e Vendas, Desenvolvedora Back-End, Desenvolvedora Front-End Junior e Pleno, Desenvolvedora Full Stach, Product Manager, Senior Product Designer, Senior Web Analytics, UX Designer e UX Writer. Veja as vagas no site.

Stake

A empresa australiana Stake está com 6 vagas abertas para sua sede no Brasil, em São Paulo. As oportunidades são para cargos como Analista de Customer Success, Analista de Operações, Editor de Conteúdo, Engenheiro de Software, Gerente de Produtos e Líder de Equipe para a área de Customer Success. Para se candidatar basta acessar o link.

SMU Investimentos

A fintech tem cerca de 5 vagas abertas para trabalho no modelo de home office e/ou híbrido. A está com oportunidades disponíveis para as áreas de Tecnologia, Recursos Humanos, Comercial e Jurídica, com cargos como Analista de Dealflow, Analista Comercial, Analista de Recursos Humanos, Atendimento de Customer Success, dentre outras. Para se candidatar basta acessar o Linkedin da SMU.

ATTA

As oportunidades são para os cargos de Analista de Crédito Imobiliário, Consultor Comercial, estágio em Design, Desenvolvedor Front-end e Desenvolvedor Full Stack .Net. Para se inscrever, é necessário acessar o perfil do Gupy da empresa.

Leoa

A startup está com vagas abertas para Estagiário em Contabilidade, Contador, Analista de Suporte, Senior Customer Success, Senior Back-end Developer, Senior Front-end Developer, Gerente de Marketing e Redator Sênior. Os interessados devem se inscrever no site da empresa.

Yes We Grow

A startup de agricultura urbana tem vagas para diversas áreas dentro da empresa. As oportunidades têm formato remoto para os cargos de Designer Pleno, Redator (a) e Estagiário de Gestão de Projetos.